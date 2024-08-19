Павел Прилучный готов помочь своей дочери Мии в её актёрских начинаниях, несмотря на прежние сомнения

Актёр Павел Прилучный готов помочь дочери начать актёрскую карьеру

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Павел Прилучный поделился, что готов поддержать свою восьмилетнюю дочь Мию в стремлении построить актёрскую карьеру. Актёр, известный по сериалу "Мажор", признался, что изначально не хотел бы, чтобы его дети следовали по его стопам. Тем не менее, если они решат выбрать этот путь, он окажет им всяческую поддержку.

Фото: YouTube канал Надежда Стрелец by Скриншот видео YouTube канала Надежда Стрелец, PDM

"Я по-прежнему не хочу, но думаю, что мое желание вряд ли на что-то повлияет. Пусть дети занимаются тем, что им по душе, потому что нельзя заниматься нелюбимым делом. Мне это интересно, поэтому и она [дочь] в театралку пошла", — рассказал Прилучный в интервью журналу "КиноРепортер".

Актёр отметил, что Мия сама проявила интерес к актёрству и уже спрашивала его, сможет ли она сняться в кино. Прилучный выразил готовность предоставить дочери возможность сыграть в подходящем проекте.

"Конечно, потихонечку, если получится, я ее где-нибудь задействую. Может быть, когда сам буду кино снимать, сделаю какие-нибудь эпизодики", — добавил артист.