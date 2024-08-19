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Звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый рассказал о своей ироничной критике коллег

Актёр Никита Кологривый объяснил суть своих резких заявлений в адрес коллег
1:46
Кино

Актёр Никита Кологривый рассказал о том, почему критиковал своих коллег и ставил себя наравне с легендарными советскими актёрами. Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" объяснил, что его слова были наполнены иронией.

Актёр Никита Кологривый объяснил суть своих резких заявлений в адрес коллег
Фото: YouTube канал ОТС LIVE by Скриншот видео YouTube канала ОТС LIVE, PDM

"Я троллил людей, которые чересчур серьезно относятся к актерской профессии. А ведь она, на мой взгляд, в первую очередь подразумевает ту самую иронию. Я понимаю, что не каждый на это способен", — поделился актер в интервью журналу Men Today.

Он также подчеркнул, что важно верить в себя, свой талант и не бояться заявлять об этом открыто. Кологривый добавил, что не считает себя хуже других и подтверждает это своим трудом.

"Отдачей и количеством работ я наглядно показываю, к чему двигаюсь. Иду к лучшему, стараюсь чего-то достигать. А дальше посмотрим, что будет нужнее людям: скромный человек, который выпячивает свою скромность, или тот, кто честно демонстрирует свое "я”, в чем не вижу ничего плохого", — пояснил он, говоря о своей роли в фильме "По щучьему велению".

Кологривый отметил, что сейчас старается быть более спокойным и избегать скандалов, но не будет мириться с несправедливостью. По его словам, если к нему или его коллегам будут относиться неподобающе, он будет защищать их.

"Кто-то скажет, что я "разношу всех”. Но на самом деле — только тех, кто, по моему мнению, поступает несправедливо. Например, людей, которые воспринимают массовку как рабов, а актеров, особенно знаменитых, — как царей. Я всегда защищаю и съемочную группу, и актеров массовых сцен", — заключил Кологривый.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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