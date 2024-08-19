Премьера австралийской версии сериала "Офис" состоится 18 октября

Онлайн-кинотеатр Amazon Prime объявил дату премьеры австралийской версии сериала "Офис". Ремейк популярного американского шоу выйдет 18 октября, в первый сезон войдут восемь эпизодов.
Сюжет австралийской версии разворачивается вокруг команды сотрудников упаковочной компании, которую закрывают, переведя всех на удалённую работу. Руководитель отдела Ханна пытается сохранить сплочённость коллектива, давая несдержанные обещания, чтобы удержать свою "рабочую семью" вместе, несмотря на их разлуку с привычным офисом.
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