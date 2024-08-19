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Премьера австралийской версии сериала "Офис" состоится 18 октября

Стала известна дата выхода ремейка сериала "Офис"
0:38
Кино

Онлайн-кинотеатр Amazon Prime объявил дату премьеры австралийской версии сериала "Офис". Ремейк популярного американского шоу выйдет 18 октября, в первый сезон войдут восемь эпизодов.

Стала известна дата выхода ремейка сериала "Офис"
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Сюжет австралийской версии разворачивается вокруг команды сотрудников упаковочной компании, которую закрывают, переведя всех на удалённую работу. Руководитель отдела Ханна пытается сохранить сплочённость коллектива, давая несдержанные обещания, чтобы удержать свою "рабочую семью" вместе, несмотря на их разлуку с привычным офисом.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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