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В Москве начались съёмки современной комедийной сказки "Царевна-лягушка" с известными актёрами и трёхмерной анимацией

В Москве стартовали съёмки комедии "Царевна-лягушка"
1:49
Кино

В Москве стартовали съёмки новой семейной комедийной сказки "Царевна-лягушка" с Валентиной Ляпиной (известной по фильму "Бременские музыканты") и Александром Метелкиным ("Летучий корабль") в главных ролях. Эта современная комедия, основанная на одноименной сказке А.Н. Афанасьева, выйдет на большие экраны в марте 2025 года.

В Москве стартовали съёмки комедии "Царевна-лягушка"
Фото: Flickr by Rushen, CC BY-SA 2.0

Режиссёром проекта выступил Александр Амиров, который ранее работал над фильмом "Последний богатырь". Генеральными продюсерами стали Василий Ровенский ("Новогодний шеф", "Коты Эрмитажа") и Максим Рогальский ("Летучий корабль", "Одна").

По сюжету, в городском парке в пруду жила лягушка, увлечённая фильмами, которые показывали в летнем кинотеатре. Однажды она посмотрела мультфильм, где такая же лягушка поймала стрелу и превратилась в прекрасную девушку. Вдохновившись увиденным, лягушка решает найти свою стрелу, но вместо неё ловит мячик для гольфа.

Оказывается, что лягушка на самом деле — заколдованная Василиса Прекрасная, которая днём превращается в красивую девушку, а ночью снова становится лягушкой из-за чар Кощея, ныне преуспевающего бизнесмена. Ей предстоит разгадать тайну своего прошлого, снять заклятие и выйти замуж за Ивана Царевича, который и запустил этот мячик.

Съёмки фильма продлятся в Москве и Московской области до конца сентября. В картине также задействованы такие актёры, как Никита Кологривый, Роман Курцын, Алиса Руденко, Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова, Светлана Пермякова и другие. Все сказочные персонажи будут оживлены с помощью трёхмерной анимации.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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