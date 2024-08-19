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Российские кинотеатры могут собрать 43 млрд рублей в 2024 году, но отрасль всё ещё далека от необходимого уровня выживаемости

Кассовые сборы кинотеатров в России могут достичь 43 млрд рублей в 2024 году
1:37
Кино

По прогнозам экспертов, общие кассовые сборы российских кинотеатров в 2024 году могут достичь около 43 миллиардов рублей. Об этом сообщил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в ходе панельной дискуссии "Перспективы развития кинотеатров — обсуждаем идеи москвичей".

Кассовые сборы кинотеатров в России могут достичь 43 млрд рублей в 2024 году
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, PDM

Исаев отметил, что в мае, июне и июле текущего года показатели кассовых сборов превысили результаты 2023 года, однако они всё ещё не достигают уровня, необходимого для устойчивого развития отрасли.

"Что касается в целом той динамики по цифрам, которую мы видим, в мае, июне и июле, цифры превосходят показатели 2023 года, но мы все равно идем не с теми показателями, которые нужны индустрии. <…> Сейчас по большому счету уровень выживания индустрии составляет 60 млрд руб. сборов в год, но мы пока очень далеки от этих цифр, к сожалению. Прошлый год завершился на уровне 39 млрд руб., то, по оценкам экспертов, прогноз по этому году — будет что-то около 43 млрд руб.", — пояснил Исаев.

Он также подчеркнул, что из-за дефицита крупного событийного контента многие зрители переключаются на стриминговые платформы.

"Когда в 2020 году во время локдауна партнеры из стримингов "затаскивали" всех к себе по подписке за рубль, конечно, огромное количество зрителей там и остались", — добавил Исаев.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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