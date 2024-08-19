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Рейтинг жутких фильмов от Netflix: пять самых страшных хорроров, которые стоит посмотреть

Поклонники ужасов составили список 5 самых страшных фильмов от Netflix
1:09
Кино

В интернете составили топ-5 самых пугающих фильмов ужасов от Netflix, которые могут заинтересовать поклонников жанра.

Поклонники ужасов составили список 5 самых страшных фильмов от Netflix
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Первое место занимает фильм "Апостол" 2018 года. Действие происходит в начале 20 века и рассказывает о группе сектантов, похитивших дочь богатого человека ради выкупа. Брат девушки отправляется на её поиски, решив во что бы то ни стало спасти сестру.

Второе место досталось южнокорейскому фильму ужасов "Живой", вышедшему в 2020 году. Главный герой, стример О Джон У, пытается выжить в своей квартире в Сеуле, где разразился зомби-апокалипсис.

Третье место занимает психологический хоррор "Игра Джеральда", основанный на одноименном романе Стивена Кинга. В центре сюжета — женщина, оказавшаяся в наручниках после того, как её муж неожиданно скончался от сердечного приступа во время интимной игры.

Рейтинг самых жутких хорроров от Netflix:

  1. "Апостол"
  2. "Живой"
  3. "Игра Джеральда"
  4. "1922"
  5. "Ритуал"

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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