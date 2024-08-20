Майкл Китон считает, что "Битлджус 2" превзошел первый фильм

Звезда "Битлджуса" Майкл Китон объяснил, чем сиквел лучше своего предшественника, назвав некоторые моменты "восхитительными", сообщает Digital Spy.
Продолжение, выходящее через 36 лет после первого фильма, повествует о том, как Битлджус (Майкл Китон) снова сталкивается с Лидией Дитц (Вайнона Райдер), которая пытается спасти свою дочь-подростка Астрид (Дженна Ортега).
В преддверии выхода фильма в прокат в следующем месяце Китон, Райдер и Джастин Теру, который играет мужа Лидии Рори, поделились своими мыслями о долгожданном продолжении. Китон заявил, что оно будет лучше фильма 1987 года.
"[В нем] более сильная история … Здесь больше связи для аудитории с другими персонажами. Здесь есть вещи, к которым я не был готов, которые просто восхитительны", — сказал Китон.
Помимо вышеупомянутого квартета звезд, в актерский состав нового фильма Тима Бёртона также вошли Кэтрин О'Хара, Моника Беллуччи, Берн Горнам, Дэнни ДеВито, Артур Конти и Уиллем Дефо.
"Я пока не видел отснятый материал, но было весело сниматься. Я играю полицейского в загробной жизни, так что я мертвец … А в жизни я был звездой боевиков категории Б, но со мной произошел несчастный случай, и именно это отправило меня на другую сторону", — поделился Дефо .
"Битлджус 2" выйдет в прокат 6 сентября.
«Битлджус» (англ. Beetlejuice) — фэнтезийный комедийный фильм ужасов режиссёра Тима Бёртона. Премия «Оскар» за лучший грим. Картина заняла 428 место в списке 500 лучших фильмов ужасов по мнению пользователей сайта IMDb. В фильме присутствуют отсылки к «Кентервильскому привидению» Оскара Уайльда, а также к «Дюне».
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