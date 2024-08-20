Майкл Китон считает, что "Битлджус 2" превзошел первый фильм

Майкл Китон объяснил, почему "Битлджус 2" даже лучше первого фильма

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Звезда "Битлджуса" Майкл Китон объяснил, чем сиквел лучше своего предшественника, назвав некоторые моменты "восхитительными", сообщает Digital Spy.

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Продолжение, выходящее через 36 лет после первого фильма, повествует о том, как Битлджус (Майкл Китон) снова сталкивается с Лидией Дитц (Вайнона Райдер), которая пытается спасти свою дочь-подростка Астрид (Дженна Ортега).

В преддверии выхода фильма в прокат в следующем месяце Китон, Райдер и Джастин Теру, который играет мужа Лидии Рори, поделились своими мыслями о долгожданном продолжении. Китон заявил, что оно будет лучше фильма 1987 года.

"[В нем] более сильная история … Здесь больше связи для аудитории с другими персонажами. Здесь есть вещи, к которым я не был готов, которые просто восхитительны", — сказал Китон.

Помимо вышеупомянутого квартета звезд, в актерский состав нового фильма Тима Бёртона также вошли Кэтрин О'Хара, Моника Беллуччи, Берн Горнам, Дэнни ДеВито, Артур Конти и Уиллем Дефо.

"Я пока не видел отснятый материал, но было весело сниматься. Я играю полицейского в загробной жизни, так что я мертвец … А в жизни я был звездой боевиков категории Б, но со мной произошел несчастный случай, и именно это отправило меня на другую сторону", — поделился Дефо .

"Битлджус 2" выйдет в прокат 6 сентября.

Уточнения

«Битлджус» (англ. Beetlejuice) — фэнтезийный комедийный фильм ужасов режиссёра Тима Бёртона. Премия «Оскар» за лучший грим. Картина заняла 428 место в списке 500 лучших фильмов ужасов по мнению пользователей сайта IMDb. В фильме присутствуют отсылки к «Кентервильскому привидению» Оскара Уайльда, а также к «Дюне».