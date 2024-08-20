Онлайн-кинотеатр Иви анонсировал сериал по роману-катастрофе "Тоннель" Вагнер

Иви планирует экранизировать новый роман-катастрофу Яны Вагнер под названием "Тоннель", сообщает Кино-театр.ру.
Сериал расскажет историю нескольких сотен жителей Москвы, оказавшихся запертыми в огромном автомобильном тоннеле без связи с внешним миром и без ясности о продолжительности их заточения. Среди них возникают конфликты, раздаются первые выстрелы, а люди вынуждены бороться за выживание, оставшись наедине со страхом и неизвестностью.
Яна Вагнер изначально задумывала "Тоннель" как сценарий для сериала, но в итоге написала роман. Она выразила надежду, что экранизация будет столь же захватывающей, как и ее книга.
За сценарий отвечает Сергей Калужанов, а режиссером назначен Илья Ермолов.
Компанию AP Entertainment представляют продюсеры Дмитрий Рудовский и Матвей Зубалевич, а со стороны Иви — Инна Оркина-Сексте и Анастасия Дюкарева.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Если вы проводите много времени на своем огороде, то наверняка не раз сталкивались с нашествием муравьев. Эти трудолюбивые насекомые могут быстро уничтожить все ваши старания, разрушая корни растений и нарушая их рост. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих быстро и эффективно избавиться от муравьев на участке.