Онлайн-кинотеатр Иви анонсировал сериал по роману-катастрофе "Тоннель" Вагнер

Иви экранизирует новый роман-катастрофу Яны Вагнер

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Иви планирует экранизировать новый роман-катастрофу Яны Вагнер под названием "Тоннель", сообщает Кино-театр.ру.

Фото: commons.wikimedia.org by Sj, CC BY-SA 4.0

Сериал расскажет историю нескольких сотен жителей Москвы, оказавшихся запертыми в огромном автомобильном тоннеле без связи с внешним миром и без ясности о продолжительности их заточения. Среди них возникают конфликты, раздаются первые выстрелы, а люди вынуждены бороться за выживание, оставшись наедине со страхом и неизвестностью.

Яна Вагнер изначально задумывала "Тоннель" как сценарий для сериала, но в итоге написала роман. Она выразила надежду, что экранизация будет столь же захватывающей, как и ее книга.

За сценарий отвечает Сергей Калужанов, а режиссером назначен Илья Ермолов.

Компанию AP Entertainment представляют продюсеры Дмитрий Рудовский и Матвей Зубалевич, а со стороны Иви — Инна Оркина-Сексте и Анастасия Дюкарева.