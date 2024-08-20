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"Затерянный город": новая приключенческая комедия, которая взорвёт большие экраны

Анонс "Затерянного города": почему этот фильм должен быть в вашем киносписке
1:56
Кино

Вы любите яркие, захватывающие приключенческие комедии с искрометным юмором и отличным актерским составом? Тогда фильм "Затерянный город" — как раз то, что вам нужно!

Анонс "Затерянного города": почему этот фильм должен быть в вашем киносписке
Фото: freepik.com by master1305, PDM

Главные роли в этой картине исполняют обладательница "Оскара" Сандра Буллок и харизматичный Ченнинг Тейтум. Их экранный дуэт обещает быть просто потрясающим. Не упустите шанс увидеть этих актеров вместе на большом экране!

Сюжет фильма разворачивается вокруг писательницы Лоретты Сэйдж, которая много лет посвятила себя написанию романов в жанре приключенческого боевика. Однако в реальной жизни она является застенчивой и нелюдимой особой. Все меняется, когда во время презентации очередной книги Лорретту похищает эксцентричный миллионер, мечтающий найти сокровища из затерянного города, описанного в ее романах.

На помощь писательнице приходит Алан, модель с обложек, нанятый для сопровождения Лорретты в поездке. Вместе они отправляются в захватывающее и полное опасностей приключение по джунглям, где им предстоит столкнуться не только с приспешниками злодея-миллионера, но и с собственными страхами и комплексами.

Фильм обещает быть наполненным яркими сценами, головокружительными трюками и искрометными диалогами. Режиссер Аарон Нии, известный по таким хитам, как "Дэдпул 2" и "Форсаж: Хоббс и Шоу", приготовил для зрителей массу захватывающих сюрпризов.

Если вы любите смотреть качественные, динамичные и смешные приключенческие комедии — "Затерянный город" идеально подходит для вас. Обязательно посмотрите этот фильм на большом экране, чтобы в полной мере насладиться всеми его красками, юмором и энергетикой. Гарантируем, что вы получите массу положительных эмоций!

Уточнения

«Зате́рянный го́род» (англ The Lost City) — американский приключенческий комедийный фильм режиссёров Аарона и Адама Ни, написавших сценарий совместно с Ореном Узилом и Дэной Фокс на основе сюжета Сета Гордона.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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