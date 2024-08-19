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Уход Алена Делона: драма последних лет легенды кино

Ален Делон: трагедия жизни и борьбы за наследство великого актера
1:14
Кино

Эпоха действительно завершилась с уходом из жизни великого французского актера Алена Делона, скончавшегося в возрасте 88 лет. Его жизнь и карьера были наполнены драмой, как на экране, так и в реальной жизни. В последние годы его семья оказалась в центре публичных разногласий, связанных с болезнью Делона и его наследством.

Ален Делон: трагедия жизни и борьбы за наследство великого актера
Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard is licensed under This work is free and may be used by anyone for any purpose

Трое детей актера — Энтони, Анушка и Ален-Фабьен — оказались втянуты в конфликт, охвативший СМИ и судебные процессы. Стареющий Делон, чье здоровье стремительно ухудшалось, оказался в центре борьбы за его внимание и наследство. В его особняке, некогда символе славы и успеха, теперь царили разруха и напряжение. Трагедия корнями уходит в прошлое: сложные отношения с детьми и непризнание одного из них, Ари Булоня, лишь усугубляли ситуацию.

В своих ролях Делон олицетворял утонченную красоту и загадочность, оставаясь символом ушедшей эпохи, в которой он блистал на экранах. Его образы любовника и убийцы в фильмах 60-х годов стали неотъемлемой частью культурного наследия.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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