Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фильм "Чужой: Ромул" стартовал лучше ожиданий аналитиков
Российские туристы стали чаще посещать Азербайджан
Россия выделит средства для регионов, принимающих беженцев с Украины
Секреты опытных садоводов: как избавиться от фитофторы на помидорах в период плодоношения
Жара за рулем: 6 важных правил для безопасного вождения
Мясная диета для кошек: преимущества, рекомендации и предостережения
Пересадка матки: новое слово в репродуктивной медицине
Рекламная кампания по обновлению на Windows 11 временно прекращена Microsoft
В Таиланде госпитализировали 2-х туристов и охранника отеля из-за драки

Создатель "Пацанов" Эрик Крипке рассказал, чего ждать зрителям от 5-го сезона

В 5-м сезоне "Пацанов" будет много шокирующих и значимых событий
0:53
Кино

Создатель супергеройского сериала "Пацаны" Эрик Крипке заявил, что в 5-м, последнем сезоне ленты, будет много шокирующих и значимых событий. Об этом пишет портал "Deadline".

В 5-м сезоне "Пацанов" будет много шокирующих и значимых событий
Фото: flickr.com by Pat Loika, CC BY 2.0

Эрик Крипке отметил, что в завершении сериала, вероятно, многим персонажам не удастся выжить. 

"Поскольку нет смысла беречь героев до следующего сезона, нет гарантий, кому из них удастся выжить. Вследствие чего нас всех ждут реально шокирующие, значимые события. И все мы, сценаристы, приступаем к стряпне, что нам безумно нравится", — заявил создатель картины.

Он добавил, что надеется получить одобрение поклонников ленты насчёт завершения сериала. 

Ранее Pravda.Ru писала, что режиссёр Адам Маккей планировал экранизировать комикс "Пацаны" в 2008 году.

Уточнения

«Пацаны́» (англ The Boys) — американский супергеройский веб-сериал, созданный Эриком Крипке для стриминговой платформы Amazon Prime Video.

Э́рик Кри́пке (англ. Eric Kripke) — американский продюсер, телережиссёр и сценарист.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.

Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме
Вкусная советская подливка без мяса: хороша для любых мясных блюд и гарниров
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Уточнён перечень работ, входящих в техобслуживание бытового газового оборудования
Бабушкин рецепт теста для жареных пирожков: они получаются румяные, пышные и воздушные
На выставке "Армия-2024" представили дрон с возможностью подвеса ФАБ-250 Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Как готовят мусаку в разных странах: арабский, румынский, болгарский и греческий варианты
Похудеть за 14 дней реально: 3 лайфхака, которые изменят вашу жизнь
4 упражнения для похудения в талии за 30 дней
4 упражнения для похудения в талии за 30 дней
Последние материалы
Жара за рулем: 6 важных правил для безопасного вождения
Мясная диета для кошек: преимущества, рекомендации и предостережения
Пересадка матки: новое слово в репродуктивной медицине
Рекламная кампания по обновлению на Windows 11 временно прекращена Microsoft
В Таиланде госпитализировали 2-х туристов и охранника отеля из-за драки
Добыча угля в Китае достигла нового исторического максимума в июле
Рудковская сообщила, что свадебное платье Трусовой было очень тяжёлым
В 5-м сезоне "Пацанов" будет много шокирующих и значимых событий
Как часто нужно использовать крем для рук: оптимальный уход для здоровой кожи
Слойки с ягодами: суперпростой десерт к чаю в ягодный сезон
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.