Создатель "Пацанов" Эрик Крипке рассказал, чего ждать зрителям от 5-го сезона

В 5-м сезоне "Пацанов" будет много шокирующих и значимых событий

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Создатель супергеройского сериала "Пацаны" Эрик Крипке заявил, что в 5-м, последнем сезоне ленты, будет много шокирующих и значимых событий. Об этом пишет портал "Deadline".

Фото: flickr.com by Pat Loika, CC BY 2.0

Эрик Крипке отметил, что в завершении сериала, вероятно, многим персонажам не удастся выжить.

"Поскольку нет смысла беречь героев до следующего сезона, нет гарантий, кому из них удастся выжить. Вследствие чего нас всех ждут реально шокирующие, значимые события. И все мы, сценаристы, приступаем к стряпне, что нам безумно нравится", — заявил создатель картины.

Он добавил, что надеется получить одобрение поклонников ленты насчёт завершения сериала.

Ранее Pravda.Ru писала, что режиссёр Адам Маккей планировал экранизировать комикс "Пацаны" в 2008 году.

Уточнения

«Пацаны́» (англ The Boys) — американский супергеройский веб-сериал, созданный Эриком Крипке для стриминговой платформы Amazon Prime Video.

Э́рик Кри́пке (англ. Eric Kripke) — американский продюсер, телережиссёр и сценарист.