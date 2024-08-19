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Стало известно, сколько заработал фильм "Чужой: Ромул" за дебютные выходные

Фильм "Чужой: Ромул" стартовал лучше ожиданий аналитиков
0:50
Кино

Фильм ужасов Федерико Альвареса "Чужой: Ромул" стартовал лучше ожиданий аналитиков. Картина заработала за дебютные выходные 108 миллионов долларов, пишет портал "Film Updates".

Фильм "Чужой: Ромул" стартовал лучше ожиданий аналитиков
Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

В США проект собрал 41,5 миллиона долларов. Это второй по величине результат для домашнего проката во всей франшизе. Лидерство принадлежит фильму "Прометей" 2012 года. Он заработал 51 миллион долларов за аналогичный период в стране.

Премьера "Чужого: Ромула" состоялась 16 августа. По сюжету группа из 6 человек отправляется на заброшенную станцию, чтобы забрать и затем продать оборудование. Однако на месте герои встречаются с опасными инопланетянами.

Уточнения

«Чужой: Ромул» (англ. Alien: Romulus) — американский научно-фантастический фильм ужасов режиссёра Феде Альвареса, седьмая часть франшизы «Чужой», действие которой происходит между событиями фильмов «Чужой» и «Чужие».

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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