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"Уважать учителей": Юлия Пересильд дала наставление родителям школьников

Актриса Пересильд посоветовала родителям школьников любить и уважать учителей
0:53
Кино

Звезда фильма "Вызов" Юлия Пересильд дала совет родителям школьников насчёт их отношения к учителям. Об этом она рассказала изданию "NEWS.ru".

Актриса Пересильд посоветовала родителям школьников любить и уважать учителей
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

Актриса порекомендовала родителям самим любить и уважать учителей. По её словам, благодаря этому дети начнут хорошо относиться к школе.

"Уважать учителей. Всегда быть им благодарными. Если вы не полюбите этих учителей, то ваши дети никогда их не полюбят. Если вы не полюбите школу, то и ваши дети никогда не полюбят. Они даже не поймут, за что это любить", — сообщила Юлия Пересильд.

При этом актриса отметила, что до сих пор находится в прекрасных отношениях со своими школьными учителями. 

Ранее Юлия Пересильд заявила, что Владимир Машков является "опасным партнёром" в кино.

Уточнения

Юлия Сергеевна Переси́льд (род. 5 сентября 1984, Псков) — российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации (2018); лауреат премии Президента Российской Федерации (2013), премии Правительства Российской Федерации (2017), Государственной премии Российской Федерации (2023). Ведущая актриса Московского драматического театра на Малой Бронной.

Учи́тель/учи́тельница или педагог (др.-греч. παιδαγωγός — «тот, кто ведёт (воспитывает) детей, детово́д», от παις, παιδος — «ребёнок, дитя» αγωγος — «ведущий») — одна из самых распространённых общественных профессий, направленная на воспитание и обучение следующих поколений (шире — учащихся).

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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