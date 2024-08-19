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Журналист Владимир Познер описал характер актёра Алена Делона

Владимир Познер назвал Алена Делона сложным, закрытым и одиноким человеком
1:24
Кино

Журналист Владимир Познер рассказал, что довольно хорошо знал покойного актёра Алена Делона. По его словам, он был сложным человеком. Об этом пишет издание "NEWS.ru".

Владимир Познер назвал Алена Делона сложным, закрытым и одиноким человеком
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

Владимир Познер сообщил, что актёр долго искал свой жизненный путь. По мнению журналиста, Ален Делон выбрал бы другую профессию, если бы не стал работать с режиссёром Валерио Дзурлини.

"Я был с ним довольно хорошо знаком и имел удовольствие брать у него интервью для своей программы. Беседа была необыкновенной на самом деле. Это было одно из самых интересных интервью, которые он давал. Ален Делон был очень сложным человеком. Он служил в армии во Вьетнаме, он долго искал свой путь в жизни. Я думаю, если бы не Валерио Дзурлини, великий итальянский режиссёр, то Ален Делон не стал бы актёром", — рассказал Владимир Познер.

Он добавил, что Ален Делон был одиноким человеком, а также очень закрытым и довольно резким в общении. Однако в близком кругу он вёл себя по-другому.

Напомним, что Ален Делон скончался в возрасте 88 лет. Об этом стало известно накануне. За свою карьеру он принял участие во множестве проектов. Среди них — "Рокко и его братья", "Затмение", "Леопард" и другие.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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