Московская киностудия подала кассационную жалобу на актёра Виктора Хориняка, требуя 8,5 млн рублей

SHOT: киностудия обратилась с кассационной жалобой на актёра Хориняка

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино

Московская киностудия "Мотор фильм студия" подала кассационную жалобу на актёра Виктора Хориняка, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Фото: youtube.com by ютуб-канал START, PDM

По информации издания, киностудия продолжает пытаться взыскать с актёра неустойку за его неожиданное решение отказаться от съёмок в фильме "Любви не бывает". Теперь с него требуют 8,5 миллиона рублей.

В марте 2023 года "Мотор фильм студия" заключила контракт с Хориняком на роль главного героя Саши в романтической комедии. Ему был выплачен аванс в размере 800 тысяч рублей, а в мае был направлен рабочий график.

По словам представителей студии, 15 июля Хориняк не явился на примерку, а 16 июля — на читку. Актёр не предоставил уважительных причин для своего отсутствия, а позже официально отказался от участия в проекте и вернул аванс. В результате его роль пришлось передать Владимиру Яглычу.

Виктор Хориняк известен по своим ролям в таких проектах, как "Кухня", "Отель Элеон", "Гранд", а также в трилогии "Последний богатырь". Он также снимался в фильмах "Мистер нокаут", "Непослушник" и "Родком".

Уточнения

Ви́ктор Ви́кторович Хориня́к (род. 22 марта 1990, Минусинск, Красноярский край, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино. Известность ему принесли роли бармена Константина в телесериалах «Кухня», «Отель Элеон» и «Гранд» и Ивана Найдёнова в трилогии «Последний богатырь». Артист Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.