Актриса Наталья Белохвостикова раскрыла, каким она запомнила великого Алена Делона на съёмках

Российская актриса поделилась воспоминаниями о работе с Аленом Делоном

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Известная российская актриса, народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова, которая работала с французским актёром Аленом Делоном, поделилась своими воспоминаниями о нём. Её слова передаёт ТАСС.

Фото: flickr.com by Nuță Lucian, CC BY 2.0

Белохвостикова, сыгравшая с Делоном в фильме "Тегеран-43", отметила, что такие талантливые артисты, как Делон, рождаются не чаще, чем раз в тысячу лет.

"Он был смешливый, мудрый, он был хулиган, весельчак, он был очень одинок одновременно. В нём было всё, он был как космос, это был безграничный талант", — рассказала актриса.

Она добавила, что была знакома с Делоном ещё до их совместной работы над "Тегераном-43".

Актриса также упомянула, что Делон неоднократно посещал Москву вместе с французской актрисой Мирей Дарк, с которой его связывали отношения. Белохвостикова также назвала Делона невероятным другом.

Утром 18 августа французское агентство AFP сообщило о кончине Алена Делона. Ему было 88 лет.

Уточнения

Ната́лия Никола́евна Белохво́стикова (род. 28 июля 1951, Москва, СССР) — советская и российская киноактриса; народная артистка РСФСР (1984), лауреат двух Государственных премий СССР (1971, 1985).

Алéн Фабьéн Мори́с Марсе́ль Дело́н (фр. ; 8 ноября 1935, Со, Франция — 18 августа 2024, Души, Луаре, Франция) — французский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Кинозвезда и секс-символ 1960-х — 1980-х годов.