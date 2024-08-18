Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что такое флюид для лица и кому он подходит?
"Росгосстрах" установил, что россияне стали больше тратить на летний отдых
The Sun: употребление пива снижает риск развития рака или болезни Альцгеймера
Как выбрать цвет ламината
Как приготовить баклажаны по-корейски
"РЕСО-Гарантия" выплатит страховки пострадавшим в зоне КТО на границе России
Инспектор объяснил, почему запрещена установка дефлекторов на автомобили
Пассивный доход: три способа начать
Чем подкормить баклажаны и перцы в сентябре? Выбираем правильные удобрения

Актриса Наталья Белохвостикова раскрыла, каким она запомнила великого Алена Делона на съёмках

Российская актриса поделилась воспоминаниями о работе с Аленом Делоном
1:10
Кино

Известная российская актриса, народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова, которая работала с французским актёром Аленом Делоном, поделилась своими воспоминаниями о нём. Её слова передаёт ТАСС.

Российская актриса поделилась воспоминаниями о работе с Аленом Делоном
Фото: flickr.com by Nuță Lucian, CC BY 2.0

Белохвостикова, сыгравшая с Делоном в фильме "Тегеран-43", отметила, что такие талантливые артисты, как Делон, рождаются не чаще, чем раз в тысячу лет.

"Он был смешливый, мудрый, он был хулиган, весельчак, он был очень одинок одновременно. В нём было всё, он был как космос, это был безграничный талант", — рассказала актриса.

Она добавила, что была знакома с Делоном ещё до их совместной работы над "Тегераном-43".

Актриса также упомянула, что Делон неоднократно посещал Москву вместе с французской актрисой Мирей Дарк, с которой его связывали отношения. Белохвостикова также назвала Делона невероятным другом.

Утром 18 августа французское агентство AFP сообщило о кончине Алена Делона. Ему было 88 лет.

Уточнения

Ната́лия Никола́евна Белохво́стикова (род. 28 июля 1951, Москва, СССР) — советская и российская киноактриса; народная артистка РСФСР (1984), лауреат двух Государственных премий СССР (1971, 1985).

Алéн Фабьéн Мори́с Марсе́ль Дело́н (фр. ; 8 ноября 1935, Со, Франция — 18 августа 2024, Души, Луаре, Франция) — французский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Кинозвезда и секс-символ 1960-х — 1980-х годов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.

Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме
Яблочный пирог с крошкой: рецепт из детства
Тот самый бабушкин яблочный пирог: рассыпчатое песочное тесто и много сочной начинки
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Уточнён перечень работ, входящих в техобслуживание бытового газового оборудования
На выставке "Армия-2024" представили дрон с возможностью подвеса ФАБ-250 Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Как приготовить вкусные и воздушные творожники дома: простой пошаговый рецепт
Капитал оценивается в 239 миллиардов долларов: назван богатейший на планете человек
Рецепт восхитительных кабачков в чесночном соусе с базиликом
Рецепт восхитительных кабачков в чесночном соусе с базиликом
Последние материалы
Чем подкормить баклажаны и перцы в сентябре? Выбираем правильные удобрения
Как быстро убрать отёки на лице утром?
Как получить страховую выплату при утрате документов в результате бедствия?
Почти как люди: роботизированное такси компании Waymo не даёт спать жителям Сан-Франциско
MedicalXpress: белок TMEM16F замедляет старение мозга
Какова специфика работы страхового агента?
Австралийские ученые выявили грибок, грозящий вызвать пандемию
Фетровая шляпа Индианы Джонса продана за 630 тысяч долларов на аукционе
Дефицит бюджета США достиг рекордных $6,6 триллионов
Врач Щипицина призвала россиян не игнорировать звон в ушах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.