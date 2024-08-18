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Легендарная шляпа Харрисона Форда из фильма "Индиана Джонс и Храм Судьбы" ушла с молотка за 630 тысяч долларов

Фетровая шляпа Индианы Джонса продана за 630 тысяч долларов на аукционе
1:13
Кино

15 августа фетровая шляпа, которую Харрисон Форд носил в фильме 1984 года "Индиана Джонс и Храм Судьбы", была продана на аукционе Propstore за 630 тысяч долларов. Этот аксессуар использовался в нескольких ключевых сценах, таких как сцена в деревне на Шри-Ланке, погоня на шахтной тележке и сцена на реке.

Фетровая шляпа Индианы Джонса продана за 630 тысяч долларов на аукционе
Фото: vk.com by КИНОБРО, PDM

Шляпа, ранее принадлежавшая покойному каскадёру Дину Феррандини, также была надета во время съёмок сцены на плоту в США. К продаже были приложены редкие фотографии Феррандини в костюмах и письмо о подлинности, подписанное его женой Киф Феррандини. Шляпа отличается конической короной, обновлённой по сравнению с предыдущим фильмом, и инициалами "I J".

На аукционе также были проданы другие значимые предметы, такие как Бэтвинг из фильма "Бэтмен" 1989 года, который ушёл за 406 250 долларов, и костюм убийцы из фильма "Крик" 1996 года, за который было выручено 270 900 долларов.

Уточнения

Шля́па-федо́ра или просто федо́ра (англ. fedora) — шляпа из мягкого фетра, обвитая один раз широкой лентой.

Доктор Ге́нри Уо́лтон (Индиа́на) Джонс-мла́дший (англ. Dr. Henry «Indiana» Jones, Jr., в годы Первой мировой войны также известен как капитан Анри Дефанс; 1 июля 1899 — не ранее 1969, по другой версии не ранее 1993) — персонаж, герой серии приключенческих фильмов, телесериала, многочисленных книг, комиксов и компьютерных игр. Данный образ называют «самым известным археологом в мире».

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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