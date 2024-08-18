Тодд Филлипс поздравил создателей "Дэдпула и Росомахи" с рекордом кассовых сборов среди фильмов 18+

Режиссёр фильма "Джокер" поздравил создателей "Дэдпула" с новым рекордом

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

На этой неделе фильм "Дэдпул и Росомаха" установил новый рекорд, став самым успешным фильмом с рейтингом "18+" за всю историю. Ранее этот титул удерживала картина "Джокер", собравшая $1,074 млрд, но новое приключение болтливого наёмника превзошло этот результат.

Фото: youtube.com by Marvel Entertainment, PDM

Режиссёр "Джокера" Тодд Филлипс поздравил создателей "Дэдпула и Росомахи" с их достижением, шутливо отметив, что, хотя он и ожидал успеха фильма, результат всё равно кажется "чрезмерным".

"Мы знали, что фильм будет грандиозным, но это уже за гранью", — добавил Филлипс.

Кроме того, "Дэдпул и Росомаха" стал вторым фильмом 2024 года, преодолевшим отметку в $1 млрд в прокате, уступив только мультфильму "Головоломка 2", который собрал $1,5 млрд.

Уточнения

Тодд Фи́ллипс (англ. Todd Phillips; первоначальная фамилия — Банзл (англ. Bunzl), род. 20 декабря 1970, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Наиболее известен по фильмам «Впритык», «Мальчишник в Вегасе», «Джокер» и «Борат».

«Дэдпу́л и Росома́ха» (англ. Deadpool & Wolverine) — американский полнометражный художественный супергеройский фильм 2024 года, снятый по мотивам комиксов компании Marvel Comics о Дэдпуле и Росомахе.