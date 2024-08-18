Роберт Де Ниро в свой 81-й день рождения прыгнул в воду с яхты во время семейного торжества

17 августа американскому актёру Роберту Де Ниро исполнился 81 год. Звезда фильма "1+1" решил отметить свой день рождения необычным образом — он прыгнул в воду с десятиметровой яхты.
Дочь актёра Дрена рассказала, что в честь праздника её отец отправился на морскую прогулку, в которой его сопровождали близкие и родные. Де Ниро совершил прыжок в воду с высоты более 10 метров.
Дрена поздравила своего приёмного отца с праздником, выразив свою любовь и пожелав ему счастья.
"Люблю тебя всем сердцем!", — написала она имениннику.
Ро́берт Э́нтони Де Ни́ро-мла́дший (англ. Robert Anthony De Niro, Jr.; род. 17 августа 1943, Гринвич-Виллидж, Нью-Йорк) — американский актёр, продюсер и режиссёр. Наиболее известен своей работой в криминальных фильмах, триллерах и сотрудничеством с режиссёром Мартином Скорсезе. Лауреат премий «Золотой глобус» (1981, 2011) и «Оскар» (1975, 1981). == Литература == Дуган Э. Неприступный Роберт Де Ниро / Пер. с англ. Оганяна Р. — М.: ТЕРРА, 1997. — 320 с.; 16 с. ил. — (Кумиры). — ISBN 5-300-01245-9
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