Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Валютный тренд на Украине: гривна падает, долларовые депозиты растут
Теперь точно под рукой: в КНР презентовали сверхтонкий планшет со встроенным ИИ
Ревматоидный артрит повышает риск развития онкологии лёгких почти на 50%
Будет ли работающий самозанятый инвалид получать более высокую пенсию по достижении пенсионного возраста
Датские фармацевты создали новый, эффективный препарат от ожирения
Lloyd: теневой флот представляет угрозу безопасности экологии
Злоупотребление шампанским при беременности грозит смертью плода — хирург
Выход Sumerian Six на PC намечен на начало сентября
Врач Гинзбург назвал продукты, которые снижают холестерин и риски инфаркта

Роберт Де Ниро в свой 81-й день рождения прыгнул в воду с яхты во время семейного торжества

Актёр Роберт Де Ниро отпраздновал своё 81-летие прыжком с десятиметровой яхты
0:42
Кино

17 августа американскому актёру Роберту Де Ниро исполнился 81 год. Звезда фильма "1+1" решил отметить свой день рождения необычным образом — он прыгнул в воду с десятиметровой яхты.

Актёр Роберт Де Ниро отпраздновал своё 81-летие прыжком с десятиметровой яхты
Фото: flickr.com by Josh Jensen, CC BY-SA 2.0

Дочь актёра Дрена рассказала, что в честь праздника её отец отправился на морскую прогулку, в которой его сопровождали близкие и родные. Де Ниро совершил прыжок в воду с высоты более 10 метров.

Дрена поздравила своего приёмного отца с праздником, выразив свою любовь и пожелав ему счастья.

"Люблю тебя всем сердцем!", — написала она имениннику.

Уточнения

Ро́берт Э́нтони Де Ни́ро-мла́дший (англ. Robert Anthony De Niro, Jr.; род. 17 августа 1943, Гринвич-Виллидж, Нью-Йорк) — американский актёр, продюсер и режиссёр. Наиболее известен своей работой в криминальных фильмах, триллерах и сотрудничеством с режиссёром Мартином Скорсезе. Лауреат премий «Золотой глобус» (1981, 2011) и «Оскар» (1975, 1981). == Литература == Дуган Э. Неприступный Роберт Де Ниро / Пер. с англ. Оганяна Р. — М.: ТЕРРА, 1997. — 320 с.; 16 с. ил. — (Кумиры). — ISBN 5-300-01245-9

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.

Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме
Яблочный пирог с крошкой: рецепт из детства
Тот самый бабушкин яблочный пирог: рассыпчатое песочное тесто и много сочной начинки
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Как приготовить вкусные и воздушные творожники дома: простой пошаговый рецепт
На выставке "Армия-2024" представили дрон с возможностью подвеса ФАБ-250 Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Уточнён перечень работ, входящих в техобслуживание бытового газового оборудования
Рецепт восхитительных кабачков в чесночном соусе с базиликом
Капитал оценивается в 239 миллиардов долларов: назван богатейший на планете человек
Капитал оценивается в 239 миллиардов долларов: назван богатейший на планете человек
Последние материалы
Валютный тренд на Украине: гривна падает, долларовые депозиты растут
Теперь точно под рукой: в КНР презентовали сверхтонкий планшет со встроенным ИИ
Ревматоидный артрит повышает риск развития онкологии лёгких почти на 50%
Будет ли работающий самозанятый инвалид получать более высокую пенсию по достижении пенсионного возраста
Датские фармацевты создали новый, эффективный препарат от ожирения
Актёр Роберт Де Ниро отпраздновал своё 81-летие прыжком с десятиметровой яхты
Lloyd: теневой флот представляет угрозу безопасности экологии
Злоупотребление шампанским при беременности грозит смертью плода — хирург
Выход Sumerian Six на PC намечен на начало сентября
Врач Гинзбург назвал продукты, которые снижают холестерин и риски инфаркта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.