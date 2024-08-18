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Завершены съёмки третьей части "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом, премьера состоится в 2025 году

Завершились съёмки фильма "Достать ножи 3" с Дэниелом Крейгом в главной роли
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Кино

На этой неделе завершились съёмки фильма "Достать ножи 3", в котором главную роль снова исполнил Дэниел Крейг. Производственный процесс, который начался в начале июня, длился чуть более двух месяцев.

Завершились съёмки фильма "Достать ножи 3" с Дэниелом Крейгом в главной роли
Фото: commons.wikimedia.org by Caroline Bonarde Ucci, CC BY 3.0

Помимо Крейга, в фильме приняли участие Томас Хейден Чёрч (известный по роли Песочного человека в "Человеке-пауке"), Джереми Реннер (исполнитель роли Соколиного глаза из "Мстителей") и Джош Бролин (Танос из "Мстителей" и Агент Кей в "Людях в чёрном").

Первая часть "Достать ножи", выпущенная в 2019 году, получила множество положительных отзывов, а второй фильм, премьера которого состоялась в 2022 году, также был тепло принят как критиками, так и зрителями.

Премьера фильма "Достать ножи: Проснись, мертвец" запланирована на 2025 год, однако точная дата пока остаётся неизвестной.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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