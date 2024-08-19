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Райан Джонсон завершил работу над третьим фильмом "Достать ножи"

Райан Джонсон объявил о завершении съёмок триквела "Достать ножи"
0:59
Кино

Режиссёр Райан Джонсон объявил в социальных сетях о завершении съёмок третьего фильма серии "Достать ножи", который получил подзаголовок "Проснись, мертвец", сообщает Digital Spy.

Райан Джонсон объявил о завершении съёмок триквела "Достать ножи"
Фото: commons.wikimedia.org by Basile9478issa, CC BY-SA 3.0

Премьера картины состоится на Netflix в 2025 году.

Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что Дэниэл Крэйг вновь сыграет детектива Бенуа Бланка. В триквеле также задействованы Джереми Реннер, Джош Бролин, Гленн Клоуз, Мила Кунис, Эндрю Скотт, Кэйли Спэни, Джош О'Коннор, Керри Вашингтон и Дэрил МакКормак.

Первая часть "Ножи" вышла в 2019 году и собрала 313 миллионов долларов по всему миру. Продолжение под названием "Стеклянная луковица" увидело свет в 2022 году. Оба фильма получили номинации на "Оскар" за лучший сценарий.

Уточнения

Рáйан Крэйг Джóнсон (англ. Rian Craig Johnson, род. 17 декабря 1973, Силвер-Спринг, Мэриленд — американский кинорежиссёр и сценарист, известный в первую очередь благодаря серии «Озимандия» из сериала «Во все тяжкие» и франшизе «Достать ножи».

«Достать ножи» (англ. Knives Out) — американский комедийный детективный фильм режиссёра Райана Джонсона. Мировая премьера картины состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2019 года.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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