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Легенда кино Ален Делон умер на 89-м году жизни

Легендарный актёр Ален Делон скончался на 89-м году жизни
1:15
Кино

Во Франции на 89-м году жизни ушел из жизни знаменитый актёр Ален Делон, сообщает Kinonews.

Легендарный актёр Ален Делон скончался на 89-м году жизни
Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard is licensed under This work is free and may be used by anyone for any purpose

"Ален Фабьен, Аннушка, Энтони, а также (его собака) Лубо с огромным огорчением объявляют об уходе своего отца. Он безмятежно скончался в своем доме в окружении своих троих детей. Семья просит вас уважать право на частную жизнь в этот чрезвычайно болезненный момент скорби," — говорится в заявлении для прессы от имени близких родственников актёра.

Последние годы актер боролся с болезнями, усугубленными внутренними конфликтами в семье. Его наследники начали раздел имущества еще до его смерти.

В начале 2024 года близкая подруга Делона Хироми Роллен публично обвинила его детей в заговоре, направленном на его убийство, утверждая, что они препятствовали проведению жизненно важных медицинских процедур.

Сын Делона, 59-летний Энтони, также подавал в суд на свою сестру Аннушку, обвиняя ее в сокрытии результатов медицинских обследований, которые проходил их отец с 2019 по 2022 год.

Уточнения

Алéн Фабьéн Мори́с Марсе́ль Дело́н (фр. ; 8 ноября 1935, Со, Франция — 18 августа 2024, Души, Луаре, Франция) — французский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Кинозвезда и секс-символ 1960-х — 1980-х годов. == Литература == Брагинский А. В. Ален Делон. — ЭКСМО, 2003. — ISBN 5-699-02279-1. Наумова Ю. Ален Делон. — 2001. — ISBN 5-224-00782-8. Райн А. Цондергельд. Ален Делон. — Панорама, 1996. — ISBN 5-85220-507-9.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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