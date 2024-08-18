Режиссёр "Чужого: Ромул" может переснять "Чужого против Хищника"

Федерико Альварес может переснять "Чужого против Хищника"

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр фильма "Чужой: Ромул" Федерико Альварес заявил, что готов переснять картину "Чужой против Хищника". Об этом пишет портал "Deadline".

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, CC BY-SA 3.0

Однако для съёмок проекта Федерико Альварес обратился бы за помощью к Дэну Трахтенбергу. Ранее он работал над картиной "Добыча", которая была снята на основе франшизы "Хищник".

"Возможно, я сниму его вместе с моим приятелем Дэном Трахтенбергом. Возможно, нам стоит поступить так, как Тарантино и Роберт Родригес поступили с лентой "От заката до рассвета": я поставлю одну половину, а он — другую", — заявил Федерико Альварес.

По сюжету фильма "Чужой: Ромул" группа из 6 человек отправляется на заброшенную станцию, чтобы забрать и затем продать оборудование. Однако на месте герои встречаются с опасными инопланетянами.