Режиссёр "Чужого: Ромул" может переснять "Чужого против Хищника"

Режиссёр фильма "Чужой: Ромул" Федерико Альварес заявил, что готов переснять картину "Чужой против Хищника". Об этом пишет портал "Deadline".
Однако для съёмок проекта Федерико Альварес обратился бы за помощью к Дэну Трахтенбергу. Ранее он работал над картиной "Добыча", которая была снята на основе франшизы "Хищник".
"Возможно, я сниму его вместе с моим приятелем Дэном Трахтенбергом. Возможно, нам стоит поступить так, как Тарантино и Роберт Родригес поступили с лентой "От заката до рассвета": я поставлю одну половину, а он — другую", — заявил Федерико Альварес.
По сюжету фильма "Чужой: Ромул" группа из 6 человек отправляется на заброшенную станцию, чтобы забрать и затем продать оборудование. Однако на месте герои встречаются с опасными инопланетянами.
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