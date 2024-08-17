Американские учёные доказали, что качество ночного сна играет ключевую роль в восстановлении памяти

Американские исследователи из Корнелльского университета установили, что качество ночного сна оказывает прямое влияние на восстановление памяти. Ранее считалось, что сон только восполняет энергию организма, однако новое исследование, опубликованное в журнале Science, подчёркивает его значимость и в других аспектах.
Эти выводы были сделаны на основе экспериментов с мышами, которым имплантировали электроды в гиппокамп. Исследование показало, что во время глубокого сна нейроны, ответственные за формирование воспоминаний, проходят процесс "перезагрузки". Это помогает мозгу усваивать новую информацию и сохранять уже существующую после пробуждения.
Ученые полагают, что их работа может способствовать развитию методов улучшения памяти, а также помочь людям с болезнью Альцгеймера в поддержании когнитивных функций.
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