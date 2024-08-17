Семья Мэттью Перри сделала заявление после ареста пятерых человек, причастных к его смерти

Семья Мэттью Перри прокомментировала аресты по делу о его гибели

1:13 Your browser does not support the audio element. Кино

Семья Мэттью Перри сделала заявление после того, как пятерым людям были предъявлены обвинения, связанные с его смертью, сообщает USA TODAY.

Фото: flickr.com by Policy Exchange, CC BY 2.0

"Мы по-прежнему глубоко скорбим, но осознание того, что правоохранительные органы отнеслись к расследованию с полной серьёзностью, приносит нам некоторое утешение", — поделились родственники.

Семья выразила надежду на справедливость и поблагодарила все ведомства, участвовавшие в расследовании дела Перри.

"Мы надеемся, что это станет предупреждением для недобросовестных поставщиков опасных наркотиков", — заключили они.

28 октября 2023 года 54-летнего Мэттью Перри нашли в бассейне его дома в Лос-Анджелесе. Вскрытие показало, что причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная употреблением кетамина.

По данным правоохранительных органов, личный помощник Перри, Кеннет Ивамаса, сотрудничал с доктором Сальвадором Пласенсией, который снабжал его наркотиками. Оба были арестованы. Всего по делу арестованы пять человек.