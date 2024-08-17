Семья Мэттью Перри сделала заявление после ареста пятерых человек, причастных к его смерти

Семья Мэттью Перри сделала заявление после того, как пятерым людям были предъявлены обвинения, связанные с его смертью, сообщает USA TODAY.
"Мы по-прежнему глубоко скорбим, но осознание того, что правоохранительные органы отнеслись к расследованию с полной серьёзностью, приносит нам некоторое утешение", — поделились родственники.
Семья выразила надежду на справедливость и поблагодарила все ведомства, участвовавшие в расследовании дела Перри.
"Мы надеемся, что это станет предупреждением для недобросовестных поставщиков опасных наркотиков", — заключили они.
28 октября 2023 года 54-летнего Мэттью Перри нашли в бассейне его дома в Лос-Анджелесе. Вскрытие показало, что причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная употреблением кетамина.
По данным правоохранительных органов, личный помощник Перри, Кеннет Ивамаса, сотрудничал с доктором Сальвадором Пласенсией, который снабжал его наркотиками. Оба были арестованы. Всего по делу арестованы пять человек.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.