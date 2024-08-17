"Дэдпул и Росомаха" стал самым кассовым фильмом с рейтингом R, превзойдя "Джокера" с Хоакином Фениксом

Фильм "Дэдпул и Росомаха" обогнал "Джокера" и стал лидером по кассовым сборам

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Фильм "Дэдпул и Росомаха" стал самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории, обойдя "Джокера" с Хоакином Фениксом, который ранее занимал первое место.

Фото: YouTube канал Дмитрий Череватенко by Скриншот видео YouTube канала Дмитрий Череватенко, PDM

16 августа студия Walt Disney Studios объявила, что экранизация комиксов с Райаном Рейнольдсом в главной роли собрала 1,086 миллиарда долларов по всему миру с момента выхода на экраны.

"Благодарим всех за то, что сделали фильм Marvel Studios с рейтингом R самым кассовым в истории", — сказал глава студии Марвел Кевин Файги. — "Здорово видеть, что зрители так же любят этот проект, как и мы любили его создавать. Все усилия оправдали себя!"

Disney также сообщила, что "Дэдпул и Росомаха" стал 31-м фильмом студии, превысившим миллиард долларов в мировом прокате, и 11-м фильмом во вселенной Marvel, достигшим этой отметки.

В октябре 2024 года выйдет "Джокер 2: Безумие на двоих", и возможно, этот фильм снова сможет побороться за лидерство среди картин с рейтингом R, сообщает THR.