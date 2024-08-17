Кит Харингтон объяснил, почему роль Джона Сноу остаётся самой важной и значимой в его актёрской карьере

Актёр Кит Харингтон назвал роль Джона Сноу самой важной в своей карьере

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Недавно актёр Кит Харингтон, звезда сериала "Игра престолов", дал развёрнутое интервью для издания GQ, в котором поделился своими мыслями о своей роли Джона Сноу. Актёр отметил, что именно эта роль, вероятно, является самым значимым этапом в его профессиональной карьере.

Фото: YouTube канал Peach Movie by Скриншот видео YouTube канала Peach Movie, PDM

Харингтон подчеркнул, что роль Джона Сноу останется важной частью его жизни на долгие годы. Он признался, что эта работа, скорее всего, станет самой крупной и весомой в его карьере. Съёмки сериала оказали огромное влияние на его личную жизнь: на площадке он познакомился с будущей женой, с которой теперь вместе воспитывает детей. Кроме того, благодаря проекту он обзавёлся несколькими близкими друзьями. Актёр также отметил, что именно из-за этой роли его теперь узнают на улице.