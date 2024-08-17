Кит Харингтон объяснил, почему роль Джона Сноу остаётся самой важной и значимой в его актёрской карьере

Недавно актёр Кит Харингтон, звезда сериала "Игра престолов", дал развёрнутое интервью для издания GQ, в котором поделился своими мыслями о своей роли Джона Сноу. Актёр отметил, что именно эта роль, вероятно, является самым значимым этапом в его профессиональной карьере.
Харингтон подчеркнул, что роль Джона Сноу останется важной частью его жизни на долгие годы. Он признался, что эта работа, скорее всего, станет самой крупной и весомой в его карьере. Съёмки сериала оказали огромное влияние на его личную жизнь: на площадке он познакомился с будущей женой, с которой теперь вместе воспитывает детей. Кроме того, благодаря проекту он обзавёлся несколькими близкими друзьями. Актёр также отметил, что именно из-за этой роли его теперь узнают на улице.
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