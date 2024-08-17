Новая часть франшизы "Чужой: Ромул" удивила зрителей и критиков, получив высокие оценки

Хоррор "Чужой: Ромул" получил положительные отзывы от зрителей

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16 августа состоялась мировая премьера хоррора "Чужой: Ромул". Фильм уже успели оценить как критики, так и обычные зрители.

Фото: vk.com by Red Head Sound — Перевод и Озвучивание, PDM

Многие зрители приняли новую часть франшизы с энтузиазмом. Например, на сайте CinemaScore фильм получил оценку B+, что выше, чем у "Прометея" (B) и "Реквиема" (C). Этот рейтинг формируется на основе опросов зрителей, проведённых непосредственно после премьеры.

Сюжет картины разворачивается на заброшенной сотни лет назад исследовательской станции "Ромул", принадлежащей корпорации "Вейланд-Ютани". Группа из шести человек, возглавляемая девушкой по имени Рейн и её братом-андроидом Энди, отправляется туда с целью найти давно утерянное оборудование и заработать на этом. Однако, к своему ужасу, они сталкиваются с инопланетными существами — Чужими.