Новая часть франшизы "Чужой: Ромул" удивила зрителей и критиков, получив высокие оценки

16 августа состоялась мировая премьера хоррора "Чужой: Ромул". Фильм уже успели оценить как критики, так и обычные зрители.
Многие зрители приняли новую часть франшизы с энтузиазмом. Например, на сайте CinemaScore фильм получил оценку B+, что выше, чем у "Прометея" (B) и "Реквиема" (C). Этот рейтинг формируется на основе опросов зрителей, проведённых непосредственно после премьеры.
Сюжет картины разворачивается на заброшенной сотни лет назад исследовательской станции "Ромул", принадлежащей корпорации "Вейланд-Ютани". Группа из шести человек, возглавляемая девушкой по имени Рейн и её братом-андроидом Энди, отправляется туда с целью найти давно утерянное оборудование и заработать на этом. Однако, к своему ужасу, они сталкиваются с инопланетными существами — Чужими.
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