Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цена на газ в Европе выросла на 19%
"РСХБ-Страхование" выплатило 37 млн после вспышки бруцеллёза в Ставрополье
Учёные из Австралии перечислили болезни, которые вызывает дефицит магния в организме
Учёные разработали "часы" возраста, предсказывающие риск заболеваний
Стало известно, что сказал звезда "Друзей" Мэттью Перри перед своей смертью
Защитите капусту: ваши соседи уже пользуются этими способами борьбы с гусеницами
Инвестиции в экономику Китая сократились на 29,6%
При отсутствии противопоказаний и арбуз, и дыня одинаково полезны
Как избежать ошибок в приготовлении супа: правила добавления ингредиентов

Новая часть франшизы "Чужой: Ромул" удивила зрителей и критиков, получив высокие оценки

Хоррор "Чужой: Ромул" получил положительные отзывы от зрителей
0:56
Кино

16 августа состоялась мировая премьера хоррора "Чужой: Ромул". Фильм уже успели оценить как критики, так и обычные зрители.

Хоррор "Чужой: Ромул" получил положительные отзывы от зрителей
Фото: vk.com by Red Head Sound — Перевод и Озвучивание, PDM

Многие зрители приняли новую часть франшизы с энтузиазмом. Например, на сайте CinemaScore фильм получил оценку B+, что выше, чем у "Прометея" (B) и "Реквиема" (C). Этот рейтинг формируется на основе опросов зрителей, проведённых непосредственно после премьеры.

Сюжет картины разворачивается на заброшенной сотни лет назад исследовательской станции "Ромул", принадлежащей корпорации "Вейланд-Ютани". Группа из шести человек, возглавляемая девушкой по имени Рейн и её братом-андроидом Энди, отправляется туда с целью найти давно утерянное оборудование и заработать на этом. Однако, к своему ужасу, они сталкиваются с инопланетными существами — Чужими.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Салат на зиму с кабачками, помидорами и сладким перцем: объеденье, да и только

Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.

Салат из кабачков с перцем, помидорами, чесноком и петрушкой: заготовка на зиму
Не выбрасывайте томатную ботву: 3 полезных способа её применения
Как извлечь пользу из томатной ботвы после сбора урожая
Неожиданный способ очистки крана от известкового налёта: поможет эта вещица, которая есть в каждом доме
Забудьте об укропе и луке: неожиданные специи для картофеля, которые стоит попробовать
В Курской области приговорены к смерти тысячи всушников и наёмников Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Как приготовить вкусные и воздушные творожники дома: простой пошаговый рецепт
Сводка с фронта: в Сумской области сразу уничтожены Patriot, Himars и IRIS-T, Киев готов на взрыв "грязной" бомбы
Как приготовить полезный и низкокалорийный торт: вот что нужно в него добавлять
Как приготовить полезный и низкокалорийный торт: вот что нужно в него добавлять
Последние материалы
Хоррор "Чужой: Ромул" получил положительные отзывы от зрителей
Цена на газ в Европе выросла на 19%
"РСХБ-Страхование" выплатило 37 млн после вспышки бруцеллёза в Ставрополье
Учёные из Австралии перечислили болезни, которые вызывает дефицит магния в организме
Учёные разработали "часы" возраста, предсказывающие риск заболеваний
Стало известно, что сказал звезда "Друзей" Мэттью Перри перед своей смертью
Защитите капусту: ваши соседи уже пользуются этими способами борьбы с гусеницами
Инвестиции в экономику Китая сократились на 29,6%
При отсутствии противопоказаний и арбуз, и дыня одинаково полезны
Как избежать ошибок в приготовлении супа: правила добавления ингредиентов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.