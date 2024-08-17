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Райан Рейнольдс заявил о готовности помочь в создании фильма о Гамбите с Ченнингом Татумом в главной роли

Райан Рейнольдс предложил свою помощь в новом проекте Marvel о Гамбите
1:55
Кино

Фильм "Дэдпул и Росомаха" стал одним из самых успешных проектов Marvel за последние годы. Этот кинокомикс с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях уже преодолел отметку в миллиард долларов и получил положительные отзывы от поклонников киновселенной Marvel. Создатели картины подарили фанатам массу удовольствия, включив множество отсылок к другим фильмам и появление различных знаменитостей, включая Ченнинга Татума.

Райан Рейнольдс предложил свою помощь в новом проекте Marvel о Гамбите
Фото: YouTube канал Kinoman by Скриншот видео YouTube канала Kinoman, PDM

Райан Рейнольдс недавно поделился в социальных сетях своим энтузиазмом и желанием участвовать в создании фильма о Гамбите. Он выразил своё восхищение Ченнингом Татумом, с которым работал над новым фильмом Marvel, и пообещал поддержать проект, будь то помощь в производстве фильма или появление в нём в роли Дэдпула.

"Ченнинг Татум — это человек, которому невозможно не симпатизировать и за которого хочется болеть. Если он возьмётся за роль Гамбита, я буду ему признателен. Если ему понадобятся помощники на съёмках, я готов помочь. Если нужен Дэдпул — я тут. Если нужно разносить фрукты по съёмочной площадке — без вопросов. Назовите, что нужно, и я это сделаю", — написал Рейнольдс.

О возможности создания фильма о Гамбите заговорили ещё в 2014 году. Проект находился в разработке несколько лет, но был отменён в 2019 году. Однако сейчас, после слияния Disney и 20th Century Fox, ситуация изменилась, и фильм с Ченнингом Татумом в главной роли может всё-таки выйти.

На это указывает не только желание Рейнольдса, но и слова самого Татума, который в интервью ScreenRant рассказал, что ведёт переговоры о фильме с главой Marvel Кевином Файги.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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