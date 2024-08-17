Последние слова Мэттью Перри: актёр попросил третью дозу кетамина перед трагической смертью

Стало известно, что сказал звезда "Друзей" Мэттью Перри перед своей смертью

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри обратился к своему давнему помощнику Кеннету Ивамасе с просьбой: "Дай мне большую дозу". Об этом сообщает Page Six, ссылаясь на судебные документы.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Atilla Lewis, CC BY 2.0

Речь шла о кетамине — анестетике, который актёр запросил незадолго до того, как его нашли без сознания и лицом вниз в бассейне 28 октября 2023 года. Спасти его не удалось.

По имеющимся данным, Перри попросил Ивамасу дать ему первую дозу кетамина в 8:30 утра 28 октября. Вторую дозу он получил через четыре часа во время просмотра фильма. Затем он попросил третью, более значительную дозу, и попросил подготовить джакузи.

Актёр рассказывал о применении кетамина для лечения депрессии, однако известно, что за месяц до трагедии он начал злоупотреблять этим препаратом.

59-летний Ивамаса и ещё четверо человек были обвинены по делу о смерти Перри.