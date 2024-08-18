В России состоится премьера чёрной комедии "Слухи" с участием Кейт Бланшетт

Чёрная абсурдистская комедия "Слухи" от Гая Мэддина и братьев Джонсон выйдет в российский прокат 10 октября благодаря кинокомпании Global Film, сообщает КИНОТВ.
Фильм представляет вымышленную историю саммита "Большой семёрки", на котором мировые лидеры, пытаясь договориться о совместном заявлении по мировому кризису, теряются в густом лесу. В главных ролях выступили Кейт Бланшетт, Алисия Викандер, Чарльз Дэнс, Дени Меноше, Такэхиро Хиро, Златко Бурич и другие.
Гай Мэддин, известный своими экспериментальными малобюджетными фильмами, вдохновленными эстетикой утраченных немых картин, может получить широкую известность благодаря "Слухам", ведь это его первый проект с участием звёзд мирового уровня.
Кроме того, Кейт Бланшетт появится в мини-сериале Альфонсо Куарона "Все совпадения случайны", который выйдет на Apple TV+ 11 октября. В этом проекте она сыграет журналистку, читающую разоблачающий роман о своей жизни.
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