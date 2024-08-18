В России состоится премьера чёрной комедии "Слухи" с участием Кейт Бланшетт

Абсурдистская комедия "Слухи" с Кейт Бланшетт выйдет в России 10 октября

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Чёрная абсурдистская комедия "Слухи" от Гая Мэддина и братьев Джонсон выйдет в российский прокат 10 октября благодаря кинокомпании Global Film, сообщает КИНОТВ.

Фото: commons.wikimedia.org by ptwo, CC BY 2.0

Фильм представляет вымышленную историю саммита "Большой семёрки", на котором мировые лидеры, пытаясь договориться о совместном заявлении по мировому кризису, теряются в густом лесу. В главных ролях выступили Кейт Бланшетт, Алисия Викандер, Чарльз Дэнс, Дени Меноше, Такэхиро Хиро, Златко Бурич и другие.

Гай Мэддин, известный своими экспериментальными малобюджетными фильмами, вдохновленными эстетикой утраченных немых картин, может получить широкую известность благодаря "Слухам", ведь это его первый проект с участием звёзд мирового уровня.

Кроме того, Кейт Бланшетт появится в мини-сериале Альфонсо Куарона "Все совпадения случайны", который выйдет на Apple TV+ 11 октября. В этом проекте она сыграет журналистку, читающую разоблачающий роман о своей жизни.