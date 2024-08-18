Премьера аниме "Рик и Морти" не впечатлила зрителей

Зрители остались равнодушными к аниме-версии "Рика и Морти"

0:53 Your browser does not support the audio element. Кино

Состоялась премьера аниме-версии "Рика и Морти", однако зрители остались не впечатлены, сообщает Cybersport.

Фото: Own work by Ibrahim Akdemir, CC BY-SA 4.0

Компания Adult Swim выпустила первый эпизод сериала "Рик и Морти: Аниме", который теперь доступен на YouTube.

Это новое шоу, представляющее собой специальный сезон оригинального мультсериала, выполнено в аниме-стиле и рассказывает о приключениях разных версий главных героев. Всего планируется выпустить десять эпизодов, которые будут выходить каждую пятницу.

Режиссёром проекта выступил Такаси Сано, известный по работам над короткометражками "Рик и Морти против Геноцидера", Summer Meets God (Rick Meets Evil) и третьим сезоном "Башни Бога".

Дебютный эпизод зрители оценили невысоко — всего на 5,4 балла из 10 по версии IMDb.