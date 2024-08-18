Премьера аниме "Рик и Морти" не впечатлила зрителей

Состоялась премьера аниме-версии "Рика и Морти", однако зрители остались не впечатлены, сообщает Cybersport.
Компания Adult Swim выпустила первый эпизод сериала "Рик и Морти: Аниме", который теперь доступен на YouTube.
Это новое шоу, представляющее собой специальный сезон оригинального мультсериала, выполнено в аниме-стиле и рассказывает о приключениях разных версий главных героев. Всего планируется выпустить десять эпизодов, которые будут выходить каждую пятницу.
Режиссёром проекта выступил Такаси Сано, известный по работам над короткометражками "Рик и Морти против Геноцидера", Summer Meets God (Rick Meets Evil) и третьим сезоном "Башни Бога".
Дебютный эпизод зрители оценили невысоко — всего на 5,4 балла из 10 по версии IMDb.
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