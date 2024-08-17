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Незабываемый научно-фантастический опыт: почему стоит посмотреть "Бегущего по лезвию"

Ридли Скотт создал научно-фантастический шедевр в "Бегущем по лезвию"
2:16
Кино

Любителям фильмов рекомендуем к просмотру культовую научно-фантастическую ленту "Бегущий по лезвию" режиссёра Ридли Скотта.

Ридли Скотт создал научно-фантастический шедевр в "Бегущем по лезвию"
Фото: flickr.com by PascalSijen, CC BY 2.0

Этот фантастический триллер был выпущен в 1982 году и поначалу не получил широкого признания, однако со временем приобрёл статус одного из важнейших и влиятельнейших научно-фантастических фильмов в истории кинематографа.

"Бегущий по лезвию" представляет собой мрачную и атмосферную картину, действие которой происходит в мрачном, футуристическом Лос-Анджелесе 2019 года. В центре сюжета — Рик Декард, бывший полицейский-"бегущий по лезвию", чья работа заключается в уничтожении андроидов, именуемых репликантами, которые были созданы для выполнения тяжёлой работы.

Однако всё меняется, когда Декарду поручают задание по поимке и устранению группы восставших репликантов, сбежавших с далёких колоний и пытающихся выжить в переполненном городе. Постепенно линия между людьми и репликантами становится всё более размытой, заставляя Декарда усомниться в своей миссии.

Фильм Ридли Скотта поражает своей визуальной красотой и продуманным дизайном будущего, который сочетает футуристические небоскрёбы, неоновые вывески и грязные, запущенные городские улицы. Музыка Вангелиса также органично дополняет эту атмосферу, создавая ощущение меланхолии и отчуждения.

Но "Бегущий по лезвию" — это не просто красивая картинка. Фильм поднимает глубокие философские вопросы о природе человечности, границах между роботами и людьми, а также о влиянии технологий на нашу жизнь.

Харрисон Форд в роли Рика Декарда демонстрирует великолепную игру, передавая сложный внутренний мир своего героя. Также стоит отметить великолепные актёрские работы Рутгера Хауэра и Шона Янга.

"Бегущий по лезвию" считается одной из вершин научной фантастики в кино и оказал огромное влияние на весь жанр. Если вы ещё не посмотрели эту картину, обязательно сделайте это — она подарит вам незабываемые впечатления.

Уточнения

«Бегу́щий по ле́звию» (англ. Blade Runner) — художественный фильм, снятый английским режиссёром Ридли Скоттом в марте — июле 1981 года по мотивам научно-фантастического романа Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» (1968).

Сэр Ри́дли Скотт (англ. Ridley Scott; род. 30 ноября 1937, Саут-Шилдс) — британский кинорежиссёр и кинопродюсер. Старший брат режиссёра и продюсера Тони Скотта. Обладатель премии Каннского кинофестиваля за лучший дебют, обладатель и пятикратный номинант на премию BAFTA, четырёхкратный номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус». == Литература == Нейтан, Иэн. Ридли Скотт. Гений визуальных миров. От Чужого до Марсианина = Ridley Scott, Visionary / Пер. с англ. А. Пушикина. — М.: Эксмо, 2021. — 240 с. — (Подарочные издания. Кино). — ISBN 978-5-04-113211-8. Краснова Г. В. Скотт Ридли (Scott, Ridley) // Кино США: режиссёрская энциклопедия / Сост. Г. В. Краснова. — М.: ВГИК, 2015. — С. 247—250. — 356 с. — ISBN 978-5-8714-9171-3.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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