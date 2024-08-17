Фильм "Собиратель душ" с Николасом Кейджем полностью окупился

Кассовые сборы фильма "Собиратель душ" с Николасом Кейджем превысили 100 миллионов долларов в мировом прокате, пишет портал "Deadline".
При этом 72 миллиона долларов пришлось на домашний прокат, а остальные 28 — на другие страны. Такого результата фильм смог достичь за чуть больше месяца. Проект вышел на экраны 12 июля. Производственный бюджет картины составил чуть меньше 10 миллионов долларов, поэтому работа полностью окупилась.
По сюжету фильма Осгуда Перкинса агент Ли Харкер пытается поймать серийного убийцу по прозвищу Собиратель душ. Однако чем ближе герой подбирается к разгадке личности преступника, тем лучше понимает, что между ними есть некая связь.
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