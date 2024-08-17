Про "Барби" могут создать полнометражный мультфильм

Создатели "Гадкого я" могут снять мультфильм про "Барби"

0:43 Your browser does not support the audio element. Кино

Авторы популярной серии мультфильмов "Гадкий я" от студии "Illumination" планируют создать анимационную картину про "Барби". Об этом пишет Puck.

Фото: flickr.com by Silvio Tanaka, CC BY 2.0

По информации издания, сейчас мультипликаторы обсуждают идею с компанией "Mattel". Она занимается производством оригинальных кукол. При этом отмечается, что главной целью обеих компаний является создание успешной картины, которая по кассовым сборам превзошла бы "Братьев Супер Марио". Мультфильм заработал в прокате 1,36 миллиарда долларов.

Ранее Pravda.Ru писала, что режиссёр "Барби" не уверена, что хочет снять продолжение.