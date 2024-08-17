Про "Барби" могут создать полнометражный мультфильм

Авторы популярной серии мультфильмов "Гадкий я" от студии "Illumination" планируют создать анимационную картину про "Барби". Об этом пишет Puck.
По информации издания, сейчас мультипликаторы обсуждают идею с компанией "Mattel". Она занимается производством оригинальных кукол. При этом отмечается, что главной целью обеих компаний является создание успешной картины, которая по кассовым сборам превзошла бы "Братьев Супер Марио". Мультфильм заработал в прокате 1,36 миллиарда долларов.
Ранее Pravda.Ru писала, что режиссёр "Барби" не уверена, что хочет снять продолжение.
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