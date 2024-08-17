Блогер BadComedian назвал самые выдающиеся фильмы Джеймса Кэмерона

Видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов (BadComedian) заявил, что считает картины "Терминатор", "Чужие" и "Титаник" самыми выдающимися работами Джеймса Кэмерона. Об этом он рассказал NEWS.ru.
Евгений Баженов уточнил, что, по его мнению, Джеймс Кэмерон является великим продюсером.
"Самые выдающиеся работы Кэмерона, по моему мнению, это "Терминатор", который первый, и "Чужие". И, конечно, "Титаник", куда же без него. Великий продюсер, один из величайших продюсеров", — заявил кинообозреватель.
Он добавил, что не знает никого, кто сделал бы больше для массового кино, чем Джеймс Кэмерон.
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