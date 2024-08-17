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Блогер BadComedian назвал самые выдающиеся фильмы Джеймса Кэмерона

BadComedian: "Терминатор", "Чужие" и "Титаник" являются лучшими фильмами Кэмерона
0:49
Кино

Видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов (BadComedian) заявил, что считает картины "Терминатор", "Чужие" и "Титаник" самыми выдающимися работами Джеймса Кэмерона. Об этом он рассказал NEWS.ru.

BadComedian: "Терминатор", "Чужие" и "Титаник" являются лучшими фильмами Кэмерона
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Евгений Баженов уточнил, что, по его мнению, Джеймс Кэмерон является великим продюсером.

"Самые выдающиеся работы Кэмерона, по моему мнению, это "Терминатор", который первый, и "Чужие". И, конечно, "Титаник", куда же без него. Великий продюсер, один из величайших продюсеров", — заявил кинообозреватель.

Он добавил, что не знает никого, кто сделал бы больше для массового кино, чем Джеймс Кэмерон.

Ранее Pravda.Ru писала, что известно о предстоящем фильме "Аватар 3".

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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