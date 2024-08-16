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Вышел новый трейлер второго сезона "Король Талсы": Сильвестр Сталлоне возвращается в роли мафиози

Вышел трейлер 2 сезона "Короля Талсы" с Сильвестром Сталлоне: премьера 15 сентября
0:47
Кино

Студия Paramount представила новый трейлер второго сезона криминального сериала "Король Талсы".

Вышел трейлер 2 сезона "Короля Талсы" с Сильвестром Сталлоне: премьера 15 сентября
Фото: vk.com by Red Head Sound — Перевод и Озвучивание, PDM

Сюжет сериала повествует о Дуайте Манфреди, капо мафии из Нью-Йорка, который выходит на свободу после 25 лет тюремного заключения. По решению местного мафиозного босса, он отправляется в Талсу, чтобы заняться делами в этом городе.

Создателями сериала выступили Теренс Уинтер ("Клан Сопрано") и Тейлор Шеридан ("Йеллоустоун"). В проекте приняли участие такие актёры, как Сильвестр Сталлоне, Гаррет Хедлунд, Макс Каселла, Доменик Ломбардоцци, Винсент Пьяцца и другие. Мировая премьера второго сезона запланирована на 15 сентября.

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«Король Талсы» — второй сезон, трейлер
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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