Вышел трейлер ремейка "Холоп из Парижа"

Кинокомпания "Централ Партнершип" выпустила первый трейлер фильма "Холоп из Парижа" — ремейка популярной российской комедии. Премьера фильма состоится 12 сентября.
История повествует о избалованном молодом человеке по имени Луи, который попадает на перевоспитание в Версаль эпохи Людовика XIV. В фильме снялись такие актёры, как Одран Каттен, Кад Мерад, Кловис Корнийяк, Изабель Карре и другие.
Режиссёрами фильма стали Александр Шарло и Франк Манье, известные по работе над комедией "Бобро поржаловать".
Оригинальный фильм "Холоп" вышел в 2019 году, а его продолжение — в 2024-м. Обе картины в общей сложности заработали около 7 миллиардов рублей. В настоящее время ведется работа над третьей частью, которая выйдет в январе 2025 года.
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