Вышел трейлер ремейка "Холоп из Парижа"

Французский ремейк "Холопа" готовится к сентябрьской премьере

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

Кинокомпания "Централ Партнершип" выпустила первый трейлер фильма "Холоп из Парижа" — ремейка популярной российской комедии. Премьера фильма состоится 12 сентября.

Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, CC BY 2.0

История повествует о избалованном молодом человеке по имени Луи, который попадает на перевоспитание в Версаль эпохи Людовика XIV. В фильме снялись такие актёры, как Одран Каттен, Кад Мерад, Кловис Корнийяк, Изабель Карре и другие.

Режиссёрами фильма стали Александр Шарло и Франк Манье, известные по работе над комедией "Бобро поржаловать".

Оригинальный фильм "Холоп" вышел в 2019 году, а его продолжение — в 2024-м. Обе картины в общей сложности заработали около 7 миллиардов рублей. В настоящее время ведется работа над третьей частью, которая выйдет в январе 2025 года.