Съёмки пятого сезона "Ты" официально были завершены

Netflix объявил о завершении съёмок финального пятого сезона сериала "Ты", в котором Пенн Бэджли вновь сыграл серийного убийцу Джо Голдберга, сообщает Kinonews.
На официальной странице сериала в социальных сетях опубликовано видео, где Пенн Бэджли, как всегда "скромный и сосредоточенный", запечатлён в свой последний день съёмок в Нью-Йорке.
В пятом сезоне действие снова разворачивается в Нью-Йорке.
В составе творческой команды произошли изменения. Шоураннер Сера Гэмбл передала руководство исполнительным продюсерам Майклу Фоли и Джастину В. Ло, оставшись на позиции исполнительного продюсера. В актёрский состав добавились Анна Кэмп, известная по "Идеальному голосу", Гриффин Мэтьюз из "Бортпроводницы" и Мадлен Брюэр, актриса из "Рассказа служанки".
Создатели сериала "Ты", Грег Берланти и Сара Шечтер, выразили благодарность Сере Гэмбл за её огромный вклад в проект, который, по их задумке, должен был состоять из пяти сезонов.
Дата выхода финального сезона на Netflix пока не сообщается.
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