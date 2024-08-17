Съёмки пятого сезона "Ты" официально были завершены

Netflix завершил съёмки финального сезона сериала "Ты" с Пенном Бэджли

1:12 Your browser does not support the audio element. Кино

Netflix объявил о завершении съёмок финального пятого сезона сериала "Ты", в котором Пенн Бэджли вновь сыграл серийного убийцу Джо Голдберга, сообщает Kinonews.

Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository

На официальной странице сериала в социальных сетях опубликовано видео, где Пенн Бэджли, как всегда "скромный и сосредоточенный", запечатлён в свой последний день съёмок в Нью-Йорке.

В пятом сезоне действие снова разворачивается в Нью-Йорке.

В составе творческой команды произошли изменения. Шоураннер Сера Гэмбл передала руководство исполнительным продюсерам Майклу Фоли и Джастину В. Ло, оставшись на позиции исполнительного продюсера. В актёрский состав добавились Анна Кэмп, известная по "Идеальному голосу", Гриффин Мэтьюз из "Бортпроводницы" и Мадлен Брюэр, актриса из "Рассказа служанки".

Создатели сериала "Ты", Грег Берланти и Сара Шечтер, выразили благодарность Сере Гэмбл за её огромный вклад в проект, который, по их задумке, должен был состоять из пяти сезонов.

Дата выхода финального сезона на Netflix пока не сообщается.