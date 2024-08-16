Николас Кейдж сыграет тренера Джона Мэддена в биографическом фильме от студии Amazon MGM

Обладатель премии "Оскар" Николас Кейдж сыграет главную роль в биографическом фильме "Мэдден". Режиссёром проекта выступит Дэвид О. Расселл, известный по фильму "Мой парень — псих".
Картина будет посвящена легендарному тренеру по американскому футболу Джону Мэддену (1936-2021), который также стал знаменитым комментатором Национальной футбольной лиги США. Мэдден вошёл в историю как самый молодой тренер, победивший в Супербоуле, завоевав трофей в возрасте 42 лет вместе с командой "Окленд Рэйдерс".
Производство фильма "Мэдден" будет осуществлять студия Amazon MGM. Дата выхода пока не объявлена.
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