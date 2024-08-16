Продолжение "Битлджуса" Тима Бёртона может стать одним из самых успешных релизов сентября

Сиквел "Битлджуса" может собрать 80 млн долларов в первые дни проката

1:19 Your browser does not support the audio element. Кино

Согласно данным The Hollywood Reporter, сиквел фильма Тима Бёртона "Битлджус" может собрать около 80 миллионов долларов в первые дни проката в США. Если эти прогнозы оправдаются, "Битлджус Битлджус" займёт третье место среди самых кассовых сентябрьских премьер, уступив только двум частям хоррора "Оно", которые собрали 123 миллиона и 91 миллион долларов соответственно. Студия Warner Bros. оценивает стартовые сборы несколько ниже — в пределах 65-75 миллионов долларов.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Kinoman, PDM

В "Битлджусе 2" сюжет сосредоточен на Лидии Дитц (которую снова играет Вайнона Райдер) и её дочери Астрид (Дженна Ортега). По сюжету героини случайно открывают портал в мир духов, что приводит к возвращению коварного Битлджуса (Майкл Китон). Премьера фильма запланирована на 6 сентября.

Тим Бёртон вновь занял режиссёрское кресло в сиквеле, а в числе актёров также значатся Уиллем Дефо, Моника Беллуччи, Джастин Теру и Кэтрин О'Хара. "Битлджус Битлджус" станет фильмом-открытием 81-го Венецианского кинофестиваля, который начнётся 28 августа.