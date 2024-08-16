Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Daily Mail: мужчины высокого роста чаще подвергаются укусам мошек
Забудьте о пропорции 1:2: новый способ приготовить рассыпчатый рис
Скрытые угрозы открытых окон: как маленькие детали могут спасти вашу жизнь
Охрана дома: видеонаблюдение или сигнализация
Полиция расследует дело о мошеннике, представлявшемся страховщиком в Тихорецке
Передний или полный привод: узнайте, какой кроссовер прослужит дольше
Как выбрать между страховой и социальной пенсией в 2024 году
Huffington Post: высокий уровень холестерина является фактором риска деменции
Биохимик Дзюбак: не ешьте арбуз до корки, чтобы не отравиться нитратами

Продолжение "Битлджуса" Тима Бёртона может стать одним из самых успешных релизов сентября

Сиквел "Битлджуса" может собрать 80 млн долларов в первые дни проката
1:19
Кино

Согласно данным The Hollywood Reporter, сиквел фильма Тима Бёртона "Битлджус" может собрать около 80 миллионов долларов в первые дни проката в США. Если эти прогнозы оправдаются, "Битлджус Битлджус" займёт третье место среди самых кассовых сентябрьских премьер, уступив только двум частям хоррора "Оно", которые собрали 123 миллиона и 91 миллион долларов соответственно. Студия Warner Bros. оценивает стартовые сборы несколько ниже — в пределах 65-75 миллионов долларов.

Сиквел "Битлджуса" может собрать 80 млн долларов в первые дни проката
Фото: youtube.com by Ютуб-канал Kinoman, PDM

В "Битлджусе 2" сюжет сосредоточен на Лидии Дитц (которую снова играет Вайнона Райдер) и её дочери Астрид (Дженна Ортега). По сюжету героини случайно открывают портал в мир духов, что приводит к возвращению коварного Битлджуса (Майкл Китон). Премьера фильма запланирована на 6 сентября.

Тим Бёртон вновь занял режиссёрское кресло в сиквеле, а в числе актёров также значатся Уиллем Дефо, Моника Беллуччи, Джастин Теру и Кэтрин О'Хара. "Битлджус Битлджус" станет фильмом-открытием 81-го Венецианского кинофестиваля, который начнётся 28 августа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Секреты приготовления самой вкусной жареной картошки: как добиться аппетитной корочки

Как приготовить идеальную жареную картошку с хрустящей корочкой. Советы и секреты, которые помогут добиться восхитительного результата.

Жареная картошка как в ресторане: 7 шагов к хрустящей корочке
Фаршированные вегетарианские перцы: вкусный рецепт с рисом, чечевицей и шампиньонами
Фаршированные перцы: готовим их без мяса, но начинка получается не менее сытной
Во время жарки котлет образуется чёрная сажа: что делать, чтобы этого не было
Салат на зиму с кабачками, помидорами и сладким перцем: объеденье, да и только
Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Неисправная канализация многоэтажного дома — это риск возникновения заболеваний Дмитрий Плотников Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Узнайте секрет идеального томатного сока, который вы будете готовить каждую зиму
Сводка с фронта: Зеленский очень просит Сырского найти людей для Курской области, наступление ВС РФ на Покровск
Как извлечь пользу из томатной ботвы после сбора урожая
Как извлечь пользу из томатной ботвы после сбора урожая
Последние материалы
Daily Mail: мужчины высокого роста чаще подвергаются укусам мошек
Забудьте о пропорции 1:2: новый способ приготовить рассыпчатый рис
Колики у грудничка: что делать, как помочь?
Скрытые угрозы открытых окон: как маленькие детали могут спасти вашу жизнь
Охрана дома: видеонаблюдение или сигнализация
Актуальные методы и средства лечения гепатита C
Полиция расследует дело о мошеннике, представлявшемся страховщиком в Тихорецке
Сиквел "Битлджуса" может собрать 80 млн долларов в первые дни проката
Железо в продуктах: от мяса до орехов — все на пользу человеку
Передний или полный привод: узнайте, какой кроссовер прослужит дольше
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.