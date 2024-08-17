Опасный эксперимент: в этих фильмах герои соглашаются подвергнуть себя риску

В этих фильмах герои подвергают себя опасным экспериментам

1:12 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru сделала подборку фильмов, в которых герои подвергают себя опасным экспериментам.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Титан", 2017 год

Военный по имени Рик решает принять участие в космической программе. Согласно ей, учёные пытаются создать сверхлюдей, которые смогли бы выжить на планете Титан. Тем не менее, эксперимент над генами приводит к самым непредсказуемым последствиям.

"Коматозники", 2017 год

Студенты-медики решают заглянуть по ту сторону бытия. Для этой цели они по очереди погружают себя в состояние клинической смерти. Однако герои не подозревают, что переступив черту, нужно быть готовым к последствиям.

"Области тьмы", 2011 год

Эдди является писателем, которому не везёт в жизни. Однажды его знакомый предлагает ему принять экспериментальный препарат под названием "NZT". Главный герой соглашается и в кратчайшие сроки становится очень трудоспособным, а его умственные способности прогрессируют в несколько раз. Однако побочные эффекты не заставляют себя долго ждать.