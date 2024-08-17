Опасный эксперимент: в этих фильмах герои соглашаются подвергнуть себя риску

Pravda.Ru сделала подборку фильмов, в которых герои подвергают себя опасным экспериментам.
Военный по имени Рик решает принять участие в космической программе. Согласно ей, учёные пытаются создать сверхлюдей, которые смогли бы выжить на планете Титан. Тем не менее, эксперимент над генами приводит к самым непредсказуемым последствиям.
Студенты-медики решают заглянуть по ту сторону бытия. Для этой цели они по очереди погружают себя в состояние клинической смерти. Однако герои не подозревают, что переступив черту, нужно быть готовым к последствиям.
Эдди является писателем, которому не везёт в жизни. Однажды его знакомый предлагает ему принять экспериментальный препарат под названием "NZT". Главный герой соглашается и в кратчайшие сроки становится очень трудоспособным, а его умственные способности прогрессируют в несколько раз. Однако побочные эффекты не заставляют себя долго ждать.
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Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.