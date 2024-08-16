Портал IndieWire составил список из 50 незабываемых ролей 2000-х: легендарные образы в кино

Опубликован рейтинг самых знаковых киноролей 2000-х

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Редакция IndieWire составила список из 50 лучших ролей 2000-х годов. В этом материале нет ранжирования по местам, все имена представлены в алфавитном порядке. Авторы отмечают, что они выбрали "50 наиболее запоминающихся ролей за это десятилетие".

Фото: commons.wikimedia.org by Caroline Bonarde Ucci, CC BY 3.0

В список, среди прочих, вошли:

Дэниел Крэйг в роли Джеймса Бонда из фильма "Казино Рояль";

в роли Джеймса Бонда из фильма "Казино Рояль"; Иен Макдермид в роли Палпатина из фильма "Звёздные войны: Эпизод III — Месть ситхов";

в роли Палпатина из фильма "Звёздные войны: Эпизод III — Месть ситхов"; Энди Серкис в роли Голлума из "Властелина колец";

в роли Голлума из "Властелина колец"; Уилл Смит в роли Мухаммеда Али в фильме "Али";

в роли Мухаммеда Али в фильме "Али"; Билл Мюррей в роли Боба Харриса в фильме "Трудности перевода";

в роли Боба Харриса в фильме "Трудности перевода"; Пенелопа Крус в роли Раймунды в фильме "Возвращение" и другие.