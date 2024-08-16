Французская версия "Холопа" под названием "Холоп из Парижа" выйдет в российский прокат 12 сентября

Стала известна дата выхода французского ремейка фильма "Холоп" в России

0:46 Your browser does not support the audio element. Кино

Французская версия фильма "Холоп", получившая название "Холоп из Парижа", появится в российском прокате 12 сентября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на дистрибьютора "Централ партнершип".

Фото: vk.com by Онлайн-кинотеатр START, PDM

В центре сюжета — мажор по имени Луи, который отправляется на перевоспитание во времена Людовика XIV в Версаль. Режиссуру и сценарий картины взяли на себя Александр Шарло и Франк Манье, уже работавшие вместе над комедией "Бобро поржаловать!" 2008 года.

В актёрский состав французской версии "Холопа" вошли Одран Каттен, Кад Мерад, Кловис Корнийяк (режиссёр фильма "Горизонт в огне"), Изабель Карре и другие.

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