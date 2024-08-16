Французская версия "Холопа" под названием "Холоп из Парижа" выйдет в российский прокат 12 сентября

Французская версия фильма "Холоп", получившая название "Холоп из Парижа", появится в российском прокате 12 сентября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на дистрибьютора "Централ партнершип".
В центре сюжета — мажор по имени Луи, который отправляется на перевоспитание во времена Людовика XIV в Версаль. Режиссуру и сценарий картины взяли на себя Александр Шарло и Франк Манье, уже работавшие вместе над комедией "Бобро поржаловать!" 2008 года.
В актёрский состав французской версии "Холопа" вошли Одран Каттен, Кад Мерад, Кловис Корнийяк (режиссёр фильма "Горизонт в огне"), Изабель Карре и другие.
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