Не только Юрий Никулин: актёры, которых "оживили" в кино с помощью компьютерных технологий

Фильм "Манюня: Приключения в Москве" вышел на большие экраны 30 мая. При помощи технологии дипфейка в нём "оживили" Юрия Никулина. Однако это далеко не единственный случай, когда в кино появлялись покинувшие наш мир актёры. Pravda.Ru подобрала ещё 3 картины, в которых их "воскресили".
В первых 2-х частях проекта Владислав Галкин исполнил роль Григория Калтыгина. Однако в 2010 году актёр скончался. В продолжении его "оживили" при помощи компьютерной графики. В результате актёр появился в картине на 8 минут.
В 1993 году Брэндона Ли серьёзно ранили на съёмках, вследствие чего он умер. Тем не менее, создатели решили закончить производство фильма. Им пришлось вырезать изображение Брэндона Ли и вставить в новые сцены, а также наложить лицо актёра на его дублёра.
Во время съёмок "Гладиатора" Оливер Рид внезапно скончался от сердечного приступа. Создатели картины прибегли к современным технологиям, чтобы отснять оставшиеся сцены с участием актёра. Для этой цели они привлекли дублёра. Ему наложили с помощью компьютерной графики голову Оливера Рида.
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