Фильм "Чужой: Ромул" стартовал в мировом прокате и уже завоевал восторженные отзывы

Фильм "Чужой: Ромул" вышел в мировой прокат

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Сегодня в кинотеатрах по всему миру состоялась премьера фильма "Чужой: Ромул". В России официального проката не будет, но ожидается, что фильм позже доберётся до местных кинотеатров.

Фото: commons.wikimedia.org by Cornischong at Luxembourgish Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Фильм рассказывает историю исследовательской станции "Ромул", принадлежащей корпорации "Вейланд-Ютани", которая была заброшена сотни лет назад. Группа из шести человек, возглавляемая девушкой по имени Рейн и её братом-андроидом Энди, отправляется в опасное путешествие с целью найти давно утерянное оборудование и извлечь из этого выгоду. Однако, на их пути встают кровожадные инопланетные существа — Чужие, с которыми им предстоит вступить в схватку.

Режиссёром фильма выступил Феде Альварес, а главные роли исполнили Кейли Спэни, Изабела Монер, Арчи Рено, Спайк Ферн и другие. Картина получила восторженные отзывы как от зрителей, так и от критиков.