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Фильм "Чужой: Ромул" стартовал в мировом прокате и уже завоевал восторженные отзывы

Фильм "Чужой: Ромул" вышел в мировой прокат
0:58
Кино

Сегодня в кинотеатрах по всему миру состоялась премьера фильма "Чужой: Ромул". В России официального проката не будет, но ожидается, что фильм позже доберётся до местных кинотеатров.

Фильм "Чужой: Ромул" вышел в мировой прокат
Фото: commons.wikimedia.org by Cornischong at Luxembourgish Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Фильм рассказывает историю исследовательской станции "Ромул", принадлежащей корпорации "Вейланд-Ютани", которая была заброшена сотни лет назад. Группа из шести человек, возглавляемая девушкой по имени Рейн и её братом-андроидом Энди, отправляется в опасное путешествие с целью найти давно утерянное оборудование и извлечь из этого выгоду. Однако, на их пути встают кровожадные инопланетные существа — Чужие, с которыми им предстоит вступить в схватку.

Режиссёром фильма выступил Феде Альварес, а главные роли исполнили Кейли Спэни, Изабела Монер, Арчи Рено, Спайк Ферн и другие. Картина получила восторженные отзывы как от зрителей, так и от критиков.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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