Чем заменить попкорн при просмотре фильмов — 3 варианта полезных закусок

Представляем вашему вниманию несколько вариантов полезных закусок для просмотра фильма или сериала. Они не только прекрасно заменят попкорн, но и помогут сохранить фигуру стройной.
Длинные соломки из моркови, сельдерея или огурца довольно легко не только приобрести в магазине, но и приготовить самостоятельно. Они станут прекрасной закуской к фильму или сериалу. Также стоит помнить, что вкус овощных палочек дополнит сырный или сметанный соус.
Ещё одной заменой воздушной кукурузы могут выступить тыквенные семечки. Они обладают рядом полезных свойств. Среди них — нормализация работы кишечника и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
Ржаные сухарики — отличный вариант для перекуса во время просмотра кинокартины. К тому же они просты в приготовлении. Достаточно лишь нарезать хлеб, добавить пряности и подсушить кусочки в духовке.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Нежные и воздушные творожники — отличный выбор для вкусного завтрака или легкого перекуса. Эти небольшие сырники легко приготовить дома и порадовать близких вкусной домашней выпечкой.