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Чем заменить попкорн при просмотре фильмов — 3 варианта полезных закусок

Вместо попкорна: полезные закуски для просмотра фильмов
1:05
Кино

Представляем вашему вниманию несколько вариантов полезных закусок для просмотра фильма или сериала. Они не только прекрасно заменят попкорн, но и помогут сохранить фигуру стройной. 

Вместо попкорна: полезные закуски для просмотра фильмов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Овощные палочки

Длинные соломки из моркови, сельдерея или огурца довольно легко не только приобрести в магазине, но и приготовить самостоятельно. Они станут прекрасной закуской к фильму или сериалу. Также стоит помнить, что вкус овощных палочек дополнит сырный или сметанный соус.

Тыквенные семечки

Ещё одной заменой воздушной кукурузы могут выступить тыквенные семечки. Они обладают рядом полезных свойств. Среди них — нормализация работы кишечника и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

Ржаные сухарики

Ржаные сухарики — отличный вариант для перекуса во время просмотра кинокартины. К тому же они просты в приготовлении. Достаточно лишь нарезать хлеб, добавить пряности и подсушить кусочки в духовке.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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