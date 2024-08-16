Стало известно, сколько в России заработал фильм "Бордерлендс"

Сборы фильма "Бордерлендс" превысили 100 миллионов рублей в России

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Кассовые сборы фильма "Бордерлендс" с Кейт Бланшетт превысили 100 миллионов рублей в российском прокате. Соответствующие данные опубликованы на сайте ЕАИС.

Фото: Личный архив by Афонина Анастасия, PDM

В общей сумме по состоянию на 16 августа фильм Элая Рота заработал 102 миллиона 818 тысяч рублей. Такого результата он смог достичь за чуть больше недели — проект вышел на экраны 8 числа. При этом в день премьеры картина "Бордерлендс" заработала 15 миллионов рублей.

По сюжету охотница за головами Лилит отправляется на поиски дочери влиятельного бандита Атласа на Пандору. Героиня объединяется с другими искателями приключений. Им предстоит сразиться с инопланетной расой, раскрыть страшный секрет планеты, а также спасти мир.