Полиция арестовала несколько человек по делу звезды "Друзей" Мэттью Перри

В США выдвинули обвинения 5-м подозреваемым по делу звезды "Друзей" Мэттью Перри

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В США выдвинули обвинения 5-м подозреваемым по делу звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри. Об этом стало известно 15 августа, пишет ABC News.

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Среди подозреваемых — 2 врачей. По версии следствия, они являлись для актёра первоначальными источниками получения препарата. Когда лекарства от медиков стали дорогими, Мэттью Перри начал закупать их у женщины по имени Джасвин Сангха. Другими подозреваемыми являются знакомый актёра и ещё один мужчина, который признался в распространении препарата.

Напомним, что Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года. Он умер из-за "острого воздействия наркотиков", которое привело к сердечному приступу.