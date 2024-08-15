Звёзды "Великолепного века" и "Слова пацана" примут участие в одном фильме

Бурак Озчивит и Рузиль Минекаев снимутся в одном проекте

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит и Рузиль Минекаев, известный по роли Марата в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", вместе снимутся в российском фильме. Об этом пишет Mash.

Фото: flickr.com by Silvio Tanaka, CC BY 2.0

По информации Telegram-канала, Бурак Озчивит уже дал согласие на участие в проекте. Сцены с ним будут сниматься в Альметьевске. На 24 августа на имя актёра уже забронирован номер в одном из отелей Казани. Гонорар звезды "Великолепного века" пока неизвестен. Однако источник рассказал Telegram-каналу, что 1 его съёмочный день стоит от 1,5 до 3 миллионов рублей.

Ранее Pravda.Ru писала, что Бурак Озчивит приедет осенью в Россию на гастроли.