Звёзды "Великолепного века" и "Слова пацана" примут участие в одном фильме

Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит и Рузиль Минекаев, известный по роли Марата в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", вместе снимутся в российском фильме. Об этом пишет Mash.
По информации Telegram-канала, Бурак Озчивит уже дал согласие на участие в проекте. Сцены с ним будут сниматься в Альметьевске. На 24 августа на имя актёра уже забронирован номер в одном из отелей Казани. Гонорар звезды "Великолепного века" пока неизвестен. Однако источник рассказал Telegram-каналу, что 1 его съёмочный день стоит от 1,5 до 3 миллионов рублей.
Ранее Pravda.Ru писала, что Бурак Озчивит приедет осенью в Россию на гастроли.
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